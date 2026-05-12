Baldini shock: «In Nazionale porto solo l’Under 21. I big? Vorranno staccare la spina»

Silvio Baldini sorprende tutti e lancia un messaggio forte al calcio italiano. Il commissario tecnico dell’Under 21, scelto come Ct ad interim della Nazionale maggiore dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, ha annunciato che per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia convocherà esclusivamente giocatori provenienti dall’Under 21.

Parlando a margine del Premio Maestrelli, Baldini ha spiegato con chiarezza la propria scelta: «Essendo l’allenatore dell’Under 21 e con mister Gattuso che si è dimesso, convocherò solo ragazzi dell’Under 21. È un atto con una logica, non di coraggio».





L’ex allenatore del Palermo ha motivato così la decisione: «Il Ct che arriverà dopo il 22 giugno deve sapere qual è il livello di questi ragazzi. Voglio valorizzare il mio lavoro e far vedere chi sono».

Baldini non ha risparmiato una frecciata ai calciatori della Nazionale maggiore reduci dalla mancata qualificazione al Mondiale: «È inutile mettere insieme tante persone, tra cui giocatori che non hanno centrato la qualificazione, perché non avranno motivazioni e vorranno staccare la spina».

Il tecnico ha poi raccontato anche il dialogo avuto con il presidente federale Gravina al momento della proposta: «Gli ho detto subito: “Accetto, ma porto l’Under 21”».

Una scelta destinata a far discutere e che rappresenta una vera rottura con il recente passato azzurro. Baldini punta tutto sull’entusiasmo, sull’identità e sulla voglia di emergere dei giovani, con l’obiettivo di offrire al futuro Ct indicazioni precise sul materiale umano a disposizione.