Gazzetta dello Sport: “Guardiola-Italia, sogno azzurro: «Perché no?»”

ROMA – Un sogno che torna a circolare con forza, tra suggestioni e possibili scenari futuri. Come racconta la Gazzetta dello Sport, Pep Guardiola non ha mai chiuso la porta all’Italia, lasciando aperta una possibilità che oggi, con il futuro della Nazionale in bilico, torna di stretta attualità.

«Perché no?», rispose Guardiola nel 2018 al Festival dello Sport di Trento, come ricorda la Gazzetta dello Sport, lasciando intendere un interesse mai sopito per il calcio italiano. Un legame che, sottolinea la Gazzetta dello Sport, è rimasto vivo negli anni, tra rispetto e fascinazione per il nostro sistema.





Oggi lo scenario potrebbe riaprirsi. Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di addio al Manchester City, l’ipotesi di una nazionale è da tempo nella testa del tecnico catalano. Un’opzione che rappresenterebbe il giusto equilibrio tra la pressione dei club e ritmi più sostenibili.

Il momento, però, è ancora legato al presente. Guardiola, evidenzia la Gazzetta dello Sport, è concentrato sulla conquista della settima Premier League in dieci anni, un traguardo straordinario che potrebbe rappresentare il culmine della sua esperienza inglese.

Intorno a lui, però, cresce l’idea di un possibile cambiamento. In Spagna e Inghilterra, riporta la Gazzetta dello Sport, si parla da mesi di un addio al City, con la possibilità di una pausa o di una nuova avventura.

Sul fronte azzurro, il tema è stato rilanciato anche da Bonucci. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore ha dichiarato: «Se veramente c’è voglia di ricominciare io ripartirei da Pep Guardiola… sognare non costa nulla».

Un sogno che, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, trova basi concrete nell’amore di Guardiola per l’Italia. L’esperienza tra Brescia e Roma, la conoscenza della lingua e il legame con il suo storico collaboratore Estiarte rafforzano un rapporto mai interrotto.

Dal punto di vista economico, evidenzia la Gazzetta dello Sport, non sarebbe un ostacolo: «Non verrebbe in Italia per denaro ma per passione». Un elemento che rende l’ipotesi ancora più affascinante.

Resta ora il nodo federale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il prossimo presidente FIGC potrebbe avere tra le priorità proprio un contatto con Guardiola per sondarne la disponibilità.

Tra realtà e suggestione, una cosa è certa, conclude la Gazzetta dello Sport: l’Italia sogna Guardiola. E Guardiola, da sempre, guarda all’Italia con occhi diversi.