Abodi: «Lo spirito di Baldini è quello giusto»

A margine dei WEmbrace Games, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha commentato il momento del calcio italiano, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dai settori giovanili e prendendo come esempio il recente successo dell’Italia Under 17.

«Ci sono aspetti della famiglia del calcio che continuano ad essere molto competitivi, significa che il talento c’è. Bisogna sempre cercare di migliorare», ha dichiarato Abodi, evidenziando come lo sport italiano riesca ancora a ottenere risultati di rilievo.





Parlando del futuro commissario tecnico della Nazionale, il ministro ha evitato di sbilanciarsi sui nomi, preferendo soffermarsi sui valori trasmessi dalle giovani rappresentative: «Lo spirito di Silvio Baldini e dei ragazzi scesi in campo sia di ispirazione per quelli che verranno. Abbiamo la Nazionale nel cuore e vorremmo che arrivasse sempre alle competizioni internazionali con quella passione».

Guardando alle prossime elezioni federali, Abodi ha auspicato un cambiamento concreto: «Mi auguro che da quel giorno qualcosa cambi rispetto al passato. Serve recuperare uno spirito puro, semplice e naturale». Infine, il ministro ha elogiato il trionfo dell’Under 17: «La vittoria dell’Euro U17 è la dimostrazione che il talento c’è e mi auguro che questo venga compreso a livelli anagraficamente superiori e calcisticamente superiori».