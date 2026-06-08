Mantova, si lavora al ritorno di Kouda e Benaissa

Il Mantova continua a muoversi con decisione sul mercato in vista della prossima stagione di Serie B. Il neo direttore sportivo Fabio Brutti è al lavoro per consegnare a mister Francesco Modesto una rosa competitiva già per l’inizio del ritiro estivo.

Dopo aver definito gli arrivi di Ettore Gliozzi, Jonathan Silva e Fotios Pseftis, manca soltanto l’ufficialità, il club virgiliano punta ora a riportare in biancorosso due protagonisti della seconda parte dell’ultima stagione: Rachid Kouda e Fahem Benaissa.





Per Kouda, centrocampista classe 2002 di proprietà del Parma, si lavora a un nuovo prestito dopo l’esperienza positiva vissuta a Mantova. Per Benaissa, terzino sinistro anch’egli classe 2002, la società starebbe invece valutando il riscatto dal Casa Pia per una cifra vicina ai 700 mila euro.

Non mancano altri obiettivi per rinforzare la rosa: in difesa piacciono Nicolò Gobetti e Tommaso Del Lungo, mentre per le corsie esterne sono seguiti Davide De Battisti e Devid Bouah. A centrocampo, infine, restano nel mirino Luigi Castegnaro e Christian Fragella.