Italia Under 21, successo di misura contro l’Albania: decide Calvani

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nunziata

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Vittoria per l’Italia Under 21 nell’amichevole disputata a Fontanafredda. Gli azzurrini, guidati per l’occasione dal tecnico Carmine Nunziata, hanno superato per 1-0 i pari età dell’Albania al termine di una gara equilibrata e combattuta.

A decidere l’incontro è stata la rete realizzata al 63′ da Gabriele Calvani, difensore reduce dalla promozione in Serie A con il Frosinone e di proprietà del Genoa. Il gol del giovane azzurro ha permesso all’Italia di conquistare una vittoria preziosa, offrendo segnali positivi in vista dei prossimi impegni.


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