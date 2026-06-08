Cesena, UFFICIALE: arriva Mancini come nuovo ds

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Screenshot 2026-06-08 202534

Dopo la risoluzione del contratto con la Sampdoria, il direttore sportivo Andrea Mancini ha firmato un contratto con scadenza 30 Giugno 2027 con il Cesena, diventando il nuovo ds dei bianconeri. A renderlo noto è stato il club romagnolo attraverso un comunicato sui propri profili ufficiali.

Questo il comunicato del club:


Cesena FC comunica di aver affidato l’incarico di direttore sportivo del Club ad Andrea Mancini a partire dal 1° luglio 2026. Il nuovo dirigente bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento. Classe 1992, Mancini avvia il proprio percorso dirigenziale nel mondo del calcio nella stagione 2019/2020, entrando a fare parte dell’area tecnica e dell’area scouting dell’ACF Fiorentina. Nel luglio 2023 assume la carica di direttore sportivo dell’UC Sampdoria, nel campionato di Serie BKT, rivestendo un ruolo di primo piano nell’operazione di riassetto tecnico ed organizzativo del club blucerchiato. Nell’estate del 2024 arriva la chiamata del FC Barcelona: a soli 32 anni Mancini entra a far parte dell’area scouting del club blaugrana come Coordinatore Sportivo, con la responsabilità di monitorare il campionato italiano e lo sviluppo dei talenti nel settore giovanile. Un’esperienza che lo porta a lavorare a stretto contatto con il direttore sportivo Deco, maturando una visione di calcio di respiro internazionale in uno dei club più strutturati e innovativi al mondo. Nell’aprile 2025 fa ritorno all’UC Sampdoria, tra le cui fila ricopre nuovamente il ruolo di direttore sportivo fino al termine della stagione sportiva 2025/2026. Tutta la famiglia bianconera intende rivolgere ad Andrea Mancini il più caloroso benvenuto ed i migliori auguri di un proficuo lavoro tra le fila del Cavalluccio. Il club bianconero comunica, altresì, che il nuovo direttore sportivo del Cesena FC sarà ufficialmente presentato alla stampa martedì 9 giugno alle ore 12:00 presso la sala stampa dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi”

 

Altre notizie

VSPA3090--1440x1080

Cagliari, UFFICIALE: Accardi è il nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
678fbce0203b3.r_d.512-298-21094

Sampdoria, risoluzione del contratto con Mancini: il ds a un passo dal Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
nesta-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Avellino, UFFICIALE: Nesta sarà il nuovo tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Torino, è fatta per Abate: il tecnico lascia la Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
breda

Il Padova ripensa a Breda: sul tecnico anche Empoli e Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
girma

Avellino, trattative in corso per Girma della Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
palermo mantova 2-2 (55) possanzini

Sampdoria, incontro con Possanzini per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
718189006_18445641340142686_2681919228116821654_n

Pisa, ufficiale l’esonero di Hiljemark: si chiude l’avventura dell’ex Palermo sulla panchina nerazzurra

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
palermo sassuolo 5-3 (79) matracia grosso

Fiorentina, ufficiale Fabio Grosso: l’ex Palermo è il nuovo allenatore viola

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
lovisa

Südtirol, Lovisa sempre più vicino: fiducia per l’accordo, possibile contratto triennale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
ciro_polito_3

Pisa e Catanzaro, ore decisive: Bianco attende il summit col Monza, Polito verso la permanenza in giallorosso

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
palermo cesena 2-0 (43) le Douaron klinsmann

Tuttosport: “Per la porta del Palermo c’è Klinsmann”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026

Ultimissime

nunziata

Italia Under 21, successo di misura contro l’Albania: decide Calvani

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Screenshot 2026-06-08 202534

Cesena, UFFICIALE: arriva Mancini come nuovo ds

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
VSPA3090--1440x1080

Cagliari, UFFICIALE: Accardi è il nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
678fbce0203b3.r_d.512-298-21094

Sampdoria, risoluzione del contratto con Mancini: il ds a un passo dal Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
nesta-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Avellino, UFFICIALE: Nesta sarà il nuovo tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026