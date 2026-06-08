Bedin promuove il progetto Baldini: «La Serie B è il motore verde del calcio italiano»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
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L’esperienza della “Giovane Italia” guidata da Silvio Baldini continua a raccogliere consensi. Tra i protagonisti del progetto azzurro figurano numerosi calciatori provenienti dalla Serie B, a conferma del ruolo centrale della categoria nella crescita dei talenti del calcio italiano.

A sottolinearlo è stato il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, che ha espresso grande soddisfazione per il contributo fornito dai club cadetti alle Nazionali azzurre, dalla selezione maggiore all’Under 21 fino alle rappresentative giovanili.


«Vedere così tanti calciatori provenienti dalla Serie BKT protagonisti in Nazionale maggiore, e sapere che altrettanti sono pronti a scendere in campo stasera con l’Under 21 di Nunziata così come ammirare ragazzi delle nostre Primavera protagonisti all’Europeo con Franceschini, è un motivo di immenso orgoglio», ha dichiarato Bedin.

Il numero uno della Lega B ha poi evidenziato il valore del lavoro svolto dalle società: «Sono riconoscimenti che dimostrano la bontà del lavoro svolto dai nostri club e la centralità della Serie B come motore verde del calcio italiano, ma anche come il calcio italiano ha fondamenta solide su cui ripartire».

Infine, Bedin ha voluto rivolgere un pensiero al commissario tecnico e ai giovani protagonisti azzurri: «Complimenti a Baldini per il coraggio e a questi ragazzi che stanno dimostrando sul campo di meritare palcoscenici importanti».

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