Mancini torna in pole per la Nazionale: contatti positivi con la FIGC, attesa la decisione finale

Roberto Mancini si avvicina sempre di più a un clamoroso ritorno sulla panchina della Nazionale italiana. Nelle ultime ore, infatti, sarebbero stati registrati nuovi contatti tra l’ex commissario tecnico e la FIGC, segnali che avrebbero ulteriormente rafforzato la candidatura dell’allenatore marchigiano.

Secondo quanto riportato dal giornalista di mercato Fabrizio Romano, nelle ultime 48 ore i dialoghi tra le parti avrebbero avuto esito positivo, al punto che Mancini sarebbe attualmente il principale favorito per guidare nuovamente gli Azzurri.





L’ex ct, che aveva lasciato la Nazionale nell’agosto 2023, avrebbe già manifestato da tempo la propria disponibilità a tornare alla guida dell’Italia. La sua candidatura resta in corsa insieme a quella di Antonio Conte, ma al momento sarebbe proprio Mancini a godere del maggiore gradimento all’interno della Federazione.

Come riferisce Fabrizio Romano, il tecnico attende ora il via libera definitivo da parte della FIGC per iniziare una seconda esperienza sulla panchina azzurra. L’obiettivo sarebbe quello di rilanciare il progetto tecnico della Nazionale guardando ai prossimi grandi appuntamenti internazionali, con Euro 2028 e soprattutto il Mondiale 2030 all’orizzonte.

Al momento non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale dalla Federazione, ma le prossime ore potrebbero risultare decisive per definire il futuro della panchina azzurra.