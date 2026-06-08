Südtirol, Lovisa sempre più vicino: fiducia per l’accordo, possibile contratto triennale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
lovisa

Il Südtirol accelera per la scelta del nuovo direttore sportivo e Matteo Lovisa resta il candidato numero uno per raccogliere l’eredità di Paolo Bravo. Dopo la separazione con il dirigente che ha contribuito alla crescita del club altoatesino negli ultimi anni, la società biancorossa ha individuato nell’attuale uomo mercato della Juve Stabia il profilo ideale per guidare la nuova programmazione.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, nelle scorse ore si è svolto un incontro tra il Südtirol e Lovisa per approfondire il progetto tecnico e le prospettive future del club. Il confronto avrebbe prodotto sensazioni positive, soprattutto per quanto riguarda la visione sportiva e la pianificazione delle prossime stagioni.


Come evidenzia TuttoMercatoWeb.com, l’intesa definitiva non è stata ancora formalizzata, ma tra le parti si starebbe discutendo di un possibile accordo triennale. Un segnale importante della volontà del Südtirol di affidarsi a un dirigente giovane ma già protagonista di risultati significativi nel panorama calcistico italiano.

La trattativa, tuttavia, non è ancora completamente definita. TuttoMercatoWeb.com sottolinea infatti che restano da risolvere alcuni aspetti burocratici e contrattuali, compresa la posizione di Lovisa con la Juve Stabia, club con il quale è ancora legato professionalmente.

Nonostante questi ultimi passaggi da completare, in casa Südtirol filtra ottimismo. Sempre secondo TuttoMercatoWeb.com, la decisione finale dovrebbe arrivare entro pochi giorni, indicativamente tra mercoledì e giovedì, con il club che confida di poter chiudere positivamente l’operazione e inaugurare così una nuova fase della propria organizzazione sportiva.

Per il Südtirol si tratterebbe di un innesto strategico in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di consolidare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni e continuare a recitare un ruolo importante nel campionato di Serie B.

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