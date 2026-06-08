Fiorentina, ufficiale Fabio Grosso: l’ex Palermo è il nuovo allenatore viola

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
palermo sassuolo 5-3 (79) matracia grosso

La Fiorentina ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore per la prossima stagione. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il club viola ha annunciato l’ingaggio di Fabio Grosso, che guiderà la Prima Squadra.

«ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola», si legge nel comunicato diffuso dalla società toscana.


Per Grosso si tratta di una nuova e prestigiosa tappa della sua carriera in panchina dopo le esperienze maturate negli ultimi anni. L’ex difensore campione del mondo con l’Italia nel 2006 è ricordato con affetto anche dai tifosi del Palermo, con cui ha disputato due stagioni in Serie A tra il 2004 e il 2006, collezionando 73 presenze e contribuendo alla storica qualificazione dei rosanero alla Coppa UEFA.

Altre notizie

lovisa

Südtirol, Lovisa sempre più vicino: fiducia per l’accordo, possibile contratto triennale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Gravina

Gravina replica ad Abodi: «Euro 2032 è un successo della Figc, sugli stadi serve collaborazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
ciro_polito_3

Pisa e Catanzaro, ore decisive: Bianco attende il summit col Monza, Polito verso la permanenza in giallorosso

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Screenshot 2026-06-08 091537

Corriere della Sera: “Fàbregas: ‘Troppi social, poca pazienza e troppi esoneri. Il calcio deve tornare a essere gioia’”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
palermo cesena 2-0 (43) le Douaron klinsmann

Tuttosport: “Per la porta del Palermo c’è Klinsmann”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
vandeputte serie b finali

Gazzetta dello Sport: “Cremonese, parte la rifondazione: nuovo ds, nodo allenatore e rivoluzione nella rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
palermo catanzaro 3-2 (145) pohjanpalo

Giornale di Sicilia: “Palermo, rivoluzione mirata: cessioni, risparmi e nuovi innesti per puntare alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
inzaghi gardini mirri osti (6)

Giornale di Sicilia: “Palermo, la continuità come arma: Inzaghi e il vantaggio di partire in anticipo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Palermo Avellino 2-0 (67) ranocchia palumbo

Corriere dello Sport: “Serie B, il mercato entra nel vivo: Vicenza ambizioso, Avellino scatenato e panchine ancora da definire”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Corriere dello Sport: “Palermo, pista Cassandro: interesse confermato ma nessuna offerta da 3 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (93) blin Veroli Pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Palermo, non solo Pohjanpalo: Inzaghi cerca altri gol per l’assalto alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (62) abate

Modena, tentativo di sorpasso sul Torino per Abate

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026

Ultimissime

palermo sassuolo 5-3 (79) matracia grosso

Fiorentina, ufficiale Fabio Grosso: l’ex Palermo è il nuovo allenatore viola

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
HKSwxubWsAAA_qs

Mancini torna in pole per la Nazionale: contatti positivi con la FIGC, attesa la decisione finale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
lovisa

Südtirol, Lovisa sempre più vicino: fiducia per l’accordo, possibile contratto triennale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Gravina

Gravina replica ad Abodi: «Euro 2032 è un successo della Figc, sugli stadi serve collaborazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
ciro_polito_3

Pisa e Catanzaro, ore decisive: Bianco attende il summit col Monza, Polito verso la permanenza in giallorosso

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026