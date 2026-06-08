Fiorentina, ufficiale Fabio Grosso: l’ex Palermo è il nuovo allenatore viola

La Fiorentina ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore per la prossima stagione. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il club viola ha annunciato l’ingaggio di Fabio Grosso, che guiderà la Prima Squadra.

«ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola», si legge nel comunicato diffuso dalla società toscana.





Per Grosso si tratta di una nuova e prestigiosa tappa della sua carriera in panchina dopo le esperienze maturate negli ultimi anni. L’ex difensore campione del mondo con l’Italia nel 2006 è ricordato con affetto anche dai tifosi del Palermo, con cui ha disputato due stagioni in Serie A tra il 2004 e il 2006, collezionando 73 presenze e contribuendo alla storica qualificazione dei rosanero alla Coppa UEFA.