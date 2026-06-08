Monza, avanti con Bianco: incontro positivo e conferma dopo la promozione in Serie A

Paolo Bianco continuerà a guidare il Monza anche nella prossima stagione. L’incontro andato in scena oggi tra l’allenatore e la dirigenza biancorossa ha infatti prodotto esiti positivi, rafforzando ulteriormente il rapporto tra le parti dopo la promozione in Serie A conquistata attraverso i playoff.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il confronto è servito per condividere obiettivi, strategie e programmi in vista del prossimo campionato. Un vertice ritenuto importante soprattutto dall’allenatore, che ha voluto fare il punto sul progetto tecnico prima di ripartire verso la nuova avventura nella massima serie.





Come sottolinea ancora Gianluca Di Marzio, all’interno del Monza la posizione di Bianco non è mai stata realmente in discussione. La società ha sempre manifestato fiducia nei confronti del tecnico che ha guidato la squadra al ritorno in Serie A, considerandolo il punto di riferimento per la continuità del progetto.

L’incontro odierno ha quindi confermato la volontà comune di proseguire insieme, con l’obiettivo di preparare al meglio una stagione che vedrà il Monza confrontarsi nuovamente con il massimo campionato italiano.