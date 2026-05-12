Vicenza, nel mirino Valoti dello Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
Valoti-1

Dopo la promozione in Serie B, il direttore sportivo del Vicenza, Giorgio Zamuner, è già a lavoro per rinforzare la squadra in vista del prossimo anno. Uno dei reparti che sarà maggiormente migliorato è il centrocampo, dove si prevede l’arrivo di due elementi di esperienza e qualità.

Infatti, secondo quanto riportato da “Trivenetogoal.it”, i veneti avrebbero messo nel mirino Mattia Valoti, in scadenza contrattuale con lo Spezia da poco retrocesso in Serie C, potendo approdare in biancorosso a costo zero. Inoltre, il centrocampista ha già lavorato con Zamuner nel corso della sua esperienza alla SPAL.


Un acquisto che andrebbe a rinforzare notevolmente la rosa a disposizione di Fabio Gallo, con il Vicenza che vuole costruire una squadra ambiziosa che possa puntare fin da subito a qualcosa di più di una semplice salvezza.

Altre notizie

bandecchi

La Ternana è fallita, il sindaco Bandecchi: «Non siamo riusciti a salvare il club»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
chinetti

Cesena, nel mirino Chinetti dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
9057451_09101257_bandecchi_08

Ternana, Bandecchi sul futuro della società: «Ad oggi non ci sono notizie positive»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
689155862_18590166892062190_7521747033927966806_n

Playoff Serie C: la Salernitana batte 2-3 la Casertana, pari tra Cittadella e Ravenna

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Curva Siracusa

Siracusa, incontro tra i tifosi e il Sindaco: «Stiamo facendo ciò che è nelle nostre possibilità»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 220455

Playoff Serie C: il Potenza cala il tris al Campobasso, pari tra Pianese e Lecco. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 214936

Playoff Serie C: la Salernitana va al riposo avanti 0-2 sulla Casertana

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 213752

Playoff Serie C: Cittadella avanti 2-0 sul Ravenna all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Elezione FIGC, confronto fra Lega Pro e i candidati Abete e Malagò

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
volume-300x200

Trapani, il ds Volume: «Colpiti ingiustamente, qualsiasi sarà la categoria punteremo a vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 8, 2026
Screenshot 2026-05-07 122845

Trapani, UFFICIALE: confermati Aronica e il ds Volume

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 7, 2026
Screenshot 2026-05-06 223756

Playoff Serie C: il Lecco batte 2-1 la Giana Erminio in rimonta e passa il turno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Valoti-1

Vicenza, nel mirino Valoti dello Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
bandecchi

La Ternana è fallita, il sindaco Bandecchi: «Non siamo riusciti a salvare il club»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
palermo cesena 2-0 (30) Pohjanpalo

Il Palermo celebra sui social i 24 gol in campionato di Pohjanpalo (Video)

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
melissano

Spezia, raggiunta la risoluzione contrattuale con il ds Melissano

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
Hiljemark

Pisa, Hiljemark a rischio esonero prima della fine del campionato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026