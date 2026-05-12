Vicenza, nel mirino Valoti dello Spezia

Dopo la promozione in Serie B, il direttore sportivo del Vicenza, Giorgio Zamuner, è già a lavoro per rinforzare la squadra in vista del prossimo anno. Uno dei reparti che sarà maggiormente migliorato è il centrocampo, dove si prevede l’arrivo di due elementi di esperienza e qualità.

Infatti, secondo quanto riportato da “Trivenetogoal.it”, i veneti avrebbero messo nel mirino Mattia Valoti, in scadenza contrattuale con lo Spezia da poco retrocesso in Serie C, potendo approdare in biancorosso a costo zero. Inoltre, il centrocampista ha già lavorato con Zamuner nel corso della sua esperienza alla SPAL.





Un acquisto che andrebbe a rinforzare notevolmente la rosa a disposizione di Fabio Gallo, con il Vicenza che vuole costruire una squadra ambiziosa che possa puntare fin da subito a qualcosa di più di una semplice salvezza.