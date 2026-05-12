Pisa, Hiljemark a rischio esonero prima della fine del campionato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 12, 2026
Hiljemark

Un esperienza horror quella finora dell’ex Palermo, Oscar Hiljemarck, sulla panchina del Pisa. I toscani hanno perso le ultime 7 partite giocate, restando fermi a quota 18 punti in classifica e ormai matematicamente certi della retrocessione in Serie B.

Secondo quanto riportato da “Il Tirreno”, adesso Hiljmark rischierebbe concretamente di neanche riuscire a terminare la stagione in corso. Al momento la linea della società, però, è quella del non esonero, ma in caso di brutta sconfitta con il Napoli non sono esclusi colpi di scena.


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