Pisa, Hiljemark a rischio esonero prima della fine del campionato
Un esperienza horror quella finora dell’ex Palermo, Oscar Hiljemarck, sulla panchina del Pisa. I toscani hanno perso le ultime 7 partite giocate, restando fermi a quota 18 punti in classifica e ormai matematicamente certi della retrocessione in Serie B.
Secondo quanto riportato da “Il Tirreno”, adesso Hiljmark rischierebbe concretamente di neanche riuscire a terminare la stagione in corso. Al momento la linea della società, però, è quella del non esonero, ma in caso di brutta sconfitta con il Napoli non sono esclusi colpi di scena.