Serie A: Bologna in vantaggio 1-2 a Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
bologna

Si chiude sul punteggio di 1-2 il primo tempo della sfida tra Napoli e Bologna, al termine di una frazione intensa e ricca di occasioni.

A partire meglio è stato il Bologna, passato in vantaggio al 10’ grazie a una conclusione spettacolare di Federico Bernardeschi, che dal limite ha trovato l’incrocio dei pali con un destro imprendibile. Il Napoli ha provato a reagire soprattutto con Alisson Santos e Giovane, fermati però dalle ottime parate di Massimo Pessina.


La squadra rossoblù ha continuato a spingere e al 34’ ha trovato il raddoppio con Riccardo Orsolini, freddissimo dal dischetto dopo un intervento del VAR che ha convinto l’arbitro Marco Piccinini ad assegnare il calcio di rigore. Poco prima, lo stesso Bologna aveva anche colpito una traversa con Juan Miranda.

Nel finale il Napoli è riuscito ad accorciare le distanze grazie a Giovanni Di Lorenzo, bravo a battere il portiere con una conclusione precisa all’incrocio al 45+2’. Un gol importante che riapre completamente il match in vista della ripresa.

Altre notizie

maresca-leicester-imago-gpo (1)

Ex rosa, Maresca: «Allenare in Italia? In Inghilterra mi trovo benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-05-11 at 13.17.50

Hellas Verona, Puscasiu dopo la retrocessione: «Delusi e responsabili. Ora un solo obiettivo: tornare subito in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
Screenshot 2026-05-10 224653

Serie A: il Milan ci prova nel finale ma non basta, l’Atalanta vince 2-3. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 212646

Serie A: Atalanta avanti 0-2 sul Milan dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
HH-WZeMXAAAJ9Lw

Serie A, succede di tutto al Tardini: la Roma batte 2-3 il Parma al 101′

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
HH-Nj7xWcAIgX8O

Serie A, Parma-Roma 0-1 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 093500

Frosinone, Stirpe al Messaggero: «Questa promozione è una fiaba. Monza e Palermo hanno investito molto più di noi e dovranno passare dai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-10 083718

Tuttosport: “Razzismo: rabbia Davis «Insulti da Dossena»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
palermo spezia 2-2 (28) alvini

Frosinone, Alvini alla Gazzetta dello Sport: “Il mio scudetto sarà la salvezza in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
rocchi

AIA, Corriere dello Sport: “Gravina-Massini faccia a faccia decisivo. Sul tavolo anche il commissariamento”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
Screenshot 2026-05-09 163716

Serie A: l’Udinese espugna l’Unipol Domus, Cagliari battuto 0-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026
cagliari1

Serie A, Cagliari-Udinese 0-0 al termine del primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 9, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

maresca-leicester-imago-gpo (1)

Ex rosa, Maresca: «Allenare in Italia? In Inghilterra mi trovo benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
bologna

Serie A: Bologna in vantaggio 1-2 a Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
sottil modena

Modena verso la Juve Stabia, Sottil: «Nessun calcolo, dobbiamo giocare per vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
CASTORI

Südtirol, niente ribaltone: ai playout con Castori in panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-05-11 at 19.42.04

Palermo, 4 mila tifosi al Barbera per l’allenamento aperto: entusiasmo playoff e abbraccio alla squadra

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 11, 2026