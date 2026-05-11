Serie A: Bologna in vantaggio 1-2 a Napoli

Si chiude sul punteggio di 1-2 il primo tempo della sfida tra Napoli e Bologna, al termine di una frazione intensa e ricca di occasioni.

A partire meglio è stato il Bologna, passato in vantaggio al 10’ grazie a una conclusione spettacolare di Federico Bernardeschi, che dal limite ha trovato l’incrocio dei pali con un destro imprendibile. Il Napoli ha provato a reagire soprattutto con Alisson Santos e Giovane, fermati però dalle ottime parate di Massimo Pessina.





La squadra rossoblù ha continuato a spingere e al 34’ ha trovato il raddoppio con Riccardo Orsolini, freddissimo dal dischetto dopo un intervento del VAR che ha convinto l’arbitro Marco Piccinini ad assegnare il calcio di rigore. Poco prima, lo stesso Bologna aveva anche colpito una traversa con Juan Miranda.

Nel finale il Napoli è riuscito ad accorciare le distanze grazie a Giovanni Di Lorenzo, bravo a battere il portiere con una conclusione precisa all’incrocio al 45+2’. Un gol importante che riapre completamente il match in vista della ripresa.