Serie A: Atalanta avanti 0-2 sul Milan dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
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Grande primo tempo dell’Atalanta, avanti 0-2 a “San Siro” nel match di Serie A contro il Milan. Vantaggio meritato per gli uomini di Raffaele Palladino, con i rossoneri che sono apparti in totale blackout.

Partono subito forte i nerazzuri, che al 7′ sbloccano il risultato: Raspadori controlla a fatica un pallone in area e prova la conclusione, la palla viene deviata e finisce a Ederson che la piazza e trova l’angolo alla sinistra di Maignan. La formazione di Allegri accusa il colpo e continua a subire le avanzate avversarie.


Al 29′ arriva anche la rete del raddoppio per gli ospiti: De Ketelaere imbuca per Krstovic che serve di prima Zappacosta, l’esterno controlla e di sinistro batte l’estremo difensore francese. Al 36′ il Milan prova ad accorciare le distanze, con Leao che, dopo un dribbling dentro area, prova la conclusione di destro: attento Carnesecchi che respinge.

Il Milan rientra negli spogliatoi tra i fischi del suo pubblico e proverà a ribaltare il risultato nella ripresa, per non mettere a rischio l’obiettivo Champions League.

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