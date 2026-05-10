Playoff Serie C: Cittadella avanti 2-0 sul Ravenna all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 10, 2026
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Va al riposo in vantaggio 2-0 il Cittadella, nel match di andata degli ottavi di finale dei playoff di Serie C contro il Ravenna.

Inizia il match e la prima occasione è in favore dei padroni di casa: cross dalla sinistra di Anastasia, sul secondo palo sbuca Falcinelli che, però, conclude in precario equilibrio e non trova la porta. Al 12′ i granata vanno nuovamente vicini al vantaggio, con un tiro-cross di Salvi che per poco non sorprende il portiere avversario.


La rete che sblocca il risultato arriva al 36′: rinvio sbagliato di Poluzzi, la palla arriva sul destro di Vita, che calcia di prima mandando il pallone in rete dopo un bacio al palo e portando in vantaggio il Cittadella. Nel finale di tempo arriva anche il raddoppio dei veneti, con il gol firmato da Rabbi.

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