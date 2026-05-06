Playoff Serie C: avanzano Cittadella, Campobasso e Casarano. Eliminati Crotone e Juventus U23. I risultati finali
Si concludono i match dei sedicesimi di finale dei playoff di Serie C, in una serata ricca di emozioni. Passa il turno la Pianese, che vince per 0-2 in casa della Juventus U23: decidono le reti nella ripresa di Bertini e Colombo. Avanza agli ottavi di finale anche il Casarano, che cala il pokerissimo al Cosenza imponendosi con il risultato di 1-5. Abbandona il sogno di promozione in Serie B, invece, il Crotone, che non va oltre il pari nella trasferta contro la Casertana: sbloccano il risultato all’8′ i calabresi con la rete di Maggio, rispondono al 77′ i rossoblù con la gol di Vano che firma l’1-1 finale. Avanti anche Campobasso e Cittadella. Di seguito i risultati finali:
Campobasso 1 – 1 Pineto (38′ D’Andrea; 88′ Salines)
Casertana 1 – 1 Crotone (8′ Maggio; 77′ Vano)
Cittadella 1 – 0 Lumezzane (22′ Rabbi)
Cosenza 1 – 5 Casarano (5′ Mazzocchi; 44′ Leonetti; 54′ Versanti; 73′ Caliente; 81′ Cerbone; 90+3′ Chirico)
Juventus U23 0 – 2 Pianese (79′ Bertini; 90+2′ Colombo)