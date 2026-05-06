Playoff Serie C: avanzano Cittadella, Campobasso e Casarano. Eliminati Crotone e Juventus U23. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 213441

Si concludono i match dei sedicesimi di finale dei playoff di Serie C, in una serata ricca di emozioni. Passa il turno la Pianese, che vince per 0-2 in casa della Juventus U23: decidono le reti nella ripresa di Bertini e Colombo. Avanza agli ottavi di finale anche il Casarano, che cala il pokerissimo al Cosenza imponendosi con il risultato di 1-5. Abbandona il sogno di promozione in Serie B, invece, il Crotone, che non va oltre il pari nella trasferta contro la Casertana: sbloccano il risultato all’8′ i calabresi con la rete di Maggio, rispondono al 77′ i rossoblù con la gol di Vano che firma l’1-1 finale. Avanti anche Campobasso e Cittadella. Di seguito i risultati finali:

Campobasso 1 – 1 Pineto (38′ D’Andrea; 88′ Salines)


Casertana 1 – 1 Crotone (8′ Maggio; 77′ Vano)

Cittadella 1 – 0 Lumezzane (22′ Rabbi)

Cosenza 1 – 5 Casarano (5′ Mazzocchi; 44′ Leonetti; 54′ Versanti; 73′ Caliente; 81′ Cerbone; 90+3′ Chirico)

Juventus U23 0 – 2 Pianese (79′ Bertini; 90+2′ Colombo)

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 2-2 (100) dalle mura Ricciardi

Stangata in arrivo tra Serie B e C: sei club verso la penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini: «Siamo convinti che giocheremo almeno i playout»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
Screenshot 2026-05-03 223235

Playoff Serie C: la Vis Pesaro rimonta ma non basta, Juventus U23 qualificata ai sedicesimi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 215833

Playoff Serie C: passano il turno Casertana, Crotone e Pineto. Monopoli e Atalanta U23 eliminati. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot 2026-05-03 205111

Playoff Serie C: Avanti il Gubbio contro il Pineto, pari a reti bianche Pianese e Ternana dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot_2026-05-03-19-07-15-570_com.facebook.katana-edit

Playoff Serie C: l’Arzignano rimonta ma non serve, Cittadella qualificato al prossimo turno

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
Screenshot_2026-05-03-18-35-44-374_com.facebook.katana-edit

Playoff Serie C: Cittadella avanti 2-0 sull’Arzignano all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 3, 2026
silvio-baldini-italy-u21-1762518563-182299

Il CT Baldini sui playoff di C: «Sono una grande emozione, serve fortuna per vincerli»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 2, 2026
Screenshot 2026-05-01 093057

Eleonora Incardona sostiene la Sicilia «Ai play off “forza” Palermo e Catania»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 1, 2026
SerieC_pallone_2025_2026

Calcioscommesse, stangata FIGC: squalificati tre calciatori tra Serie C e D

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 29, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini: «Abbiamo chiesto la sospensione dei playout di C, rivogliamo almeno 13 punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026
palermo manchester city (129) osti

Calciomercato 2026-2027, definite le date ufficiali: ecco le finestre per Serie A, B e C

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 27, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-06 213441

Playoff Serie C: avanzano Cittadella, Campobasso e Casarano. Eliminati Crotone e Juventus U23. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 214341

Champions League: PSG avanti 0-1 sul Bayern Monaco dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
mario aiello

Avellino, Aiello: «Ballardini? Dobbiamo capire se si creano le condizioni per andare avanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (110) Yeboah ceccaroni

Venezia, Yeboah: «Vogliamo i 3 punti col Palermo per vincere il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
csm_venezia_stadio_penzo_titolo_5c4b54e0a6

Venezia-Palermo, le previsioni meteo per venerdì sera al Penzo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026