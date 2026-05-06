Avellino, Aiello: «Ballardini? Dobbiamo capire se si creano le condizioni per andare avanti»

Intervistato ai microfoni “0825” in onda su “OttoChannel”, il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, ha parlato del finale di campionato della sua squadra, in piena corsa per un posto ai playoff. Il ds ha inoltre rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell’allenatore dei biancoverdi, l’ex Palermo Davide Ballardini.

«A Empoli ci è dispiaciuto non aver dato soddisfazione ai tantissimi tifosi presenti al Castellani – ha spiegato Aiello -. La prestazione non è stata in linea con quelle precedenti».





Il ds spiega come si approccia la sua squadra al decisivo match di venerdi: «Dal punto di vista mentale non è cambiato nulla. Siamo concentrati e vogliamo il successo nell’ultimo turno di campionato con il Modena».

E sulla possibile qualificazione ai playoff: «Sappiamo di essere artefici del nostro destino, ma siamo anche consapevoli che la qualificazione playoff passerà anche per gli altri risultati. Non dovessimo raggiungere i playoff saremo comunque contenti del percorso stagionale».

Ancora incerto invece il futuro di Davide Ballardini, allenatore dei biancoverdi: «Con il mister abbiamo scelto di ragionare sul futuro al termine di questa stagione. Pensiamo al futuro solo dopo la fine del percorso stagionale».

Per Aiello, però, le sensazioni sono positive: «Ci sono tutti i presupposti per continuare. Per noi ha fatto un ottimo lavoro. Tra il dire e il fare c’è poi la firma e dobbiamo capire se si creano le condizioni per andare avanti, ma ripeto che sono ottimista».