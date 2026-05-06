Juve Stabia, il messaggio degli amministratori giudiziari dopo il deferimento: “-2 risultato straordinario”
Momento delicato fuori dal campo per la Juve Stabia, che però prova a guardare avanti dopo il deferimento del FIGC e la conseguente penalizzazione di due punti da scontare nella prossima stagione. Un esito che, secondo l’Amministrazione Giudiziaria, rappresenta comunque “un risultato straordinario” se inserito nel contesto complesso vissuto dal club negli ultimi mesi.
La squadra allenata da Ignazio Abate ha conquistato sul campo l’accesso ai playoff, ma parallelamente la società ha dovuto fronteggiare una situazione gestionale critica. In particolare, viene evidenziata l’assenza del supporto del precedente socio unico Solmate e la “assurda latitanza” del nuovo acquirente Stabia Capital, ritenuto non adeguato a garantire stabilità anche per via di un capitale sociale estremamente ridotto.
Nonostante questo scenario, l’Amministrazione Giudiziaria ha sottolineato di aver lavorato per salvaguardare il titolo sportivo, riuscendo a garantire il pagamento di stipendi e contributi grazie anche al sostegno degli sponsor. Un impegno che ha evitato conseguenze più gravi, trasformando una potenziale crisi irreversibile in una sanzione contenuta. Resta ora da valutare un eventuale ricorso, mentre il club prova a mantenere un cauto ottimismo per il futuro, tra le difficoltà ereditate e la volontà di dare continuità al percorso sportivo.
Il messaggio degli amministratori giudiziari
“L’Amministrazione Giudiziaria della Juve Stabia, in risposta a quanto riportato oggi dai quotidiani locali e nazionali, intende chiarire che il deferimento al Tribunale Federale Nazionale ufficializzato nella serata di ieri dalla Figc con i relativi due punti di penalizzazione rappresenta un risultato straordinario se contestualizzato nel complesso scenario in cui si è operato. Dando seguito a quanto già esposto nella conferenza stampa del 14 aprile, si evidenzia che la struttura societaria si è trovata improvvisamente priva del supporto del socio unico Solmate e si trova oggi a dover fronteggiare l’assoluta latitanza del nuovo acquirente Stabia Capital, il cui capitale sociale, di soli 2.000,00 euro, è apparso del tutto inadeguato a garantire la stabilità di una realtà sportiva professionistica. In questo vuoto gestionale e finanziario, l’Amministrazione Giudiziaria ha agito con fermezza per salvaguardare il titolo sportivo e la dignità del club, riuscendo a garantire la copertura integrale dei contributi INPS e degli stipendi dei tesserati solo grazie a un lavoro incessante e alla dedizione dei collaboratori rimasti in trincea. Un ruolo determinante e vitale è stato svolto dagli sponsor che non hanno abbandonato la squadra nel momento del bisogno, garantendo le risorse necessarie per la sopravvivenza e permettendo di trasformare quello che poteva essere un fallimento certo in una sanzione sportiva contenuta, avverso la quale si sta tra l’altro valutando l’ipotesi di presentare ricorso, consentendo così alla Juve Stabia di guardare al futuro con moderato ottimismo nonostante le enormi difficoltà affrontate a causa di gestioni discutibili.
Ufficio Stampa e Comunicazione S.S. Juve Stabia 1907”.