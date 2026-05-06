Juve Stabia, il messaggio degli amministratori giudiziari dopo il deferimento: “-2 risultato straordinario”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
juvestabia

 

Momento delicato fuori dal campo per la Juve Stabia, che però prova a guardare avanti dopo il deferimento del FIGC e la conseguente penalizzazione di due punti da scontare nella prossima stagione. Un esito che, secondo l’Amministrazione Giudiziaria, rappresenta comunque “un risultato straordinario” se inserito nel contesto complesso vissuto dal club negli ultimi mesi.

La squadra allenata da Ignazio Abate ha conquistato sul campo l’accesso ai playoff, ma parallelamente la società ha dovuto fronteggiare una situazione gestionale critica. In particolare, viene evidenziata l’assenza del supporto del precedente socio unico Solmate e la “assurda latitanza” del nuovo acquirente Stabia Capital, ritenuto non adeguato a garantire stabilità anche per via di un capitale sociale estremamente ridotto.


Nonostante questo scenario, l’Amministrazione Giudiziaria ha sottolineato di aver lavorato per salvaguardare il titolo sportivo, riuscendo a garantire il pagamento di stipendi e contributi grazie anche al sostegno degli sponsor. Un impegno che ha evitato conseguenze più gravi, trasformando una potenziale crisi irreversibile in una sanzione contenuta. Resta ora da valutare un eventuale ricorso, mentre il club prova a mantenere un cauto ottimismo per il futuro, tra le difficoltà ereditate e la volontà di dare continuità al percorso sportivo.

Il messaggio degli amministratori giudiziari

“L’Amministrazione Giudiziaria della Juve Stabia, in risposta a quanto riportato oggi dai quotidiani locali e nazionali, intende chiarire che il deferimento al Tribunale Federale Nazionale ufficializzato nella serata di ieri dalla Figc con i relativi due punti di penalizzazione rappresenta un risultato straordinario se contestualizzato nel complesso scenario in cui si è operato. Dando seguito a quanto già esposto nella conferenza stampa del 14 aprile, si evidenzia che la struttura societaria si è trovata improvvisamente priva del supporto del socio unico Solmate e si trova oggi a dover fronteggiare l’assoluta latitanza del nuovo acquirente Stabia Capital, il cui capitale sociale, di soli 2.000,00 euro, è apparso del tutto inadeguato a garantire la stabilità di una realtà sportiva professionistica. In questo vuoto gestionale e finanziario, l’Amministrazione Giudiziaria ha agito con fermezza per salvaguardare il titolo sportivo e la dignità del club, riuscendo a garantire la copertura integrale dei contributi INPS e degli stipendi dei tesserati solo grazie a un lavoro incessante e alla dedizione dei collaboratori rimasti in trincea. Un ruolo determinante e vitale è stato svolto dagli sponsor che non hanno abbandonato la squadra nel momento del bisogno, garantendo le risorse necessarie per la sopravvivenza e permettendo di trasformare quello che poteva essere un fallimento certo in una sanzione sportiva contenuta, avverso la quale si sta tra l’altro valutando l’ipotesi di presentare ricorso, consentendo così alla Juve Stabia di guardare al futuro con moderato ottimismo nonostante le enormi difficoltà affrontate a causa di gestioni discutibili.

Ufficio Stampa e Comunicazione S.S. Juve Stabia 1907”.

Altre notizie

fa397b98-a40e-4349-9384-f7e2dbb5b826

Serie B, Venezia-Palermo affidata a Zanotti. Le designazioni dell’ultima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 093427

La Nuova Venezia: “Iceman torna in Laguna”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Stadio-Penzo-di-Venezia-1

Il Gazzettino: “Trasferta vietata ai residenti di Palermo e Padova. I tifosi del Venezia speravano nella chiusura totale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
cremonese palermo secondo tempo 2-2 (6) stroppa

Il Gazzettino: “Venezia, prima il Palermo poi la festa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo monza 0-3 (119) inzaghi bianco

Tuttosport: “Playoff, occhio al regolamento: il Monza vuole evitare i rigori col Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 085253

Tuttosport: “Martinelli: «La Sampdoria merita la Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (100) dalle mura Ricciardi

Stangata in arrivo tra Serie B e C: sei club verso la penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Corriere dello Sport: “Catanzaro, Iemmello pronto per il Bari”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
1d5d0f84ea

Corriere dello Sport: “Modena, playoff senza pressioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
alvini frosinone

Corriere dello Sport: “Frosinone, Alvini a un passo dalla storia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Corriere dello Sport: “Il Monza non vuole arrendersi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (99) okoro Ricciardi dalle mura ceccaroni

Juve Stabia deferita per violazioni amministrative: rischio penalizzazione

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

juvestabia

Juve Stabia, il messaggio degli amministratori giudiziari dopo il deferimento: “-2 risultato straordinario”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
fa397b98-a40e-4349-9384-f7e2dbb5b826

Serie B, Venezia-Palermo affidata a Zanotti. Le designazioni dell’ultima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Screenshot 2026-05-06 093427

La Nuova Venezia: “Iceman torna in Laguna”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
Stadio-Penzo-di-Venezia-1

Il Gazzettino: “Trasferta vietata ai residenti di Palermo e Padova. I tifosi del Venezia speravano nella chiusura totale”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026
cremonese palermo secondo tempo 2-2 (6) stroppa

Il Gazzettino: “Venezia, prima il Palermo poi la festa”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 6, 2026