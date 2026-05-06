Corriere dello Sport: “Modena, playoff senza pressioni”

Il Modena si gode il suo momento migliore della stagione. Il sesto posto conquistato dai gialloblù rappresenta molto più di una semplice posizione in classifica: è la conferma di un percorso solido, costruito con equilibrio e continuità, che adesso permette alla squadra di affrontare i playoff senza particolari pressioni. Come racconta Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, in casa emiliana si respira la sensazione di aver già centrato l’obiettivo stagionale.

Dopo il derby vinto contro la Reggiana, l’entusiasmo del “Braglia” ha restituito l’immagine di una squadra finalmente consapevole della propria forza. Andrea Sottil, come riportato da Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, ha parlato di «grande risultato» sottolineando il lavoro collettivo svolto dal gruppo. La festa sotto la curva Montagnani, guidata da Pedro Mendes tra cori e megafono, ha dato quasi la sensazione di un finale perfetto di stagione, con tutto ciò che arriverà adesso considerato come un premio extra.





Il Corriere dello Sport evidenzia anche il valore simbolico di questo sesto posto, che riporta il Modena indietro di dodici anni, all’ultima semifinale playoff disputata nel 2014 contro il Cesena. Quella fu anche l’ultima vera grande gioia del vecchio corso societario prima del fallimento e della rinascita del club. Oggi, però, la realtà appare completamente diversa: il Modena si presenta come una squadra compatta, organizzata e ricca di individualità importanti.

Secondo quanto racconta Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, il gruppo di Sottil è riuscito a ritrovarsi proprio nel momento decisivo della stagione. Yanis Massolin ha superato il periodo difficile tornando protagonista nel finale di campionato, mentre la difesa ha trovato nuove certezze grazie alla crescita di Nador, sempre più determinante nel reparto arretrato. Anche l’attacco ha risposto presente, sostenuto da alternative di qualità che hanno garantito equilibrio e continuità.

Ora l’attenzione si sposta sulla trasferta di Avellino, che servirà a Sottil per valutare le ultime soluzioni in vista degli spareggi promozione. Il vero problema riguarda Fabio Gerli. Come riferisce ancora il Corriere dello Sport, il capitano ha riportato una lesione di primo grado al muscolo adduttore lungo della coscia destra dopo appena cinque minuti nel derby contro la Reggiana. Uno stop che lo costringerà a restare fuori per circa un mese.

Stefano Ferrari, sulle colonne del Corriere dello Sport, spiega come Andrea Sottil stia già studiando le alternative per ridisegnare il centrocampo. In vista dei playoff il favorito per prendere il posto di Gerli in cabina di regia sembra essere Simone Santoro, pronto anche a ereditare la fascia da capitano. Resta però l’emergenza legata alla sfida di venerdì contro l’Avellino, dove Santoro sarà assente per squalifica.

L’alternativa potrebbe essere rappresentata da Steven Nador, che però sta offrendo garanzie importanti in difesa e difficilmente verrà spostato in mediana in maniera stabile. Per il resto, e aspettando il pieno recupero di Ettore Gliozzi, Sottil può sorridere: il Modena arriva ai playoff con entusiasmo, fiducia e la leggerezza di chi sente di aver già costruito qualcosa di importante.