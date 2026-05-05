Tifosi Pescara senza filtri: “Vergogna a Padova, tutti i responsabili dovranno pagare”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
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Dopo le polemiche seguite al discusso episodio di Padova, i tifosi del Pescara hanno preso posizione con un duro comunicato, intervenendo anche sulle dichiarazioni di Lorenzo Insigne e sul clima attorno alla squadra.

Nel messaggio, i sostenitori biancazzurri esprimono tutta la loro rabbia per quanto accaduto, ma al tempo stesso ribadiscono la volontà di sostenere il gruppo fino all’ultimo: “Partiamo subito con una precisazione doverosa: essere tifosi, essere innamorati della propria squadra non vuol dire avere il prosciutto sugli occhi. Quello che è successo a Padova è semplicemente vergognoso, ci sarebbero mille domande da fare ma probabilmente le risposte, quelle VERE, non arriveranno mai”.


Un passaggio chiave riguarda il legame con la squadra e la lotta per la salvezza: “Noi abbiamo stretto un patto con la squadra e quando NOI diamo una parola la manteniamo a qualsiasi costo: dall’inizio del campionato abbiamo deciso di appoggiare e stare vicino ai giocatori anche nei momenti più bui e difficili perché la Serie B è un patrimonio da salvaguardare a tutti i costi e continueremo a farlo anche venerdì sera, perché NON È FINITA FIN QUANDO NON È FINITA!!”.

Infine, arriva anche un avvertimento molto duro in vista del finale di stagione: «Se ci sarà la pur minima speranza di raggiungere i play-out sosterremo la squadra come solo noi sappiamo fare, ma, se alla fine qualcosa non dovesse andare come speriamo, TUTTI I RESPONSABILI dovranno pagare le loro colpe per quanto successo a Padova, presentando il conto più salato che si possa presentare a chi tradisce e volta le spalle».

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