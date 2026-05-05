Simonelli: «Il nostro calcio è appetibile, in Serie B tanti investitori stranieri»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Simonelli

Simonelli - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

A margine dell’evento ‘Merger & Acquisition Summit 2026, è intervenuto il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, parlando della situazione attuale del calcio italiano e sulle imminenti elezioni del nuovo presidente FIGC.

«Il nostro calcio è assolutamente appetibile, la maggioranza delle società di Serie A è posseduta da fondi stranieri e anche in Serie B ci sono tanti investitori esteri – ha spiegato Simonelli -. Mi sembra la testimonianza che nonostante sia vituperato, anche a ragione magari, nel nostro paese per via dei risultati non arrivati, sia comunque appetibile».


Uno sguardo poi alle elezioni per la presidenza alla FIGC, che vede come candidato più accreditato Giovanni Malagò: «Per prima la Serie A ha fatto questa scelta, con 19 squadre su 20 che lo hanno indicato quale candidato accreditato. Credo scioglierà la riserva nei prossimi giorni dopo le riunioni che mancano e in quel caso mi auguro che tutto il calcio italiano sia compatto al fianco di Malagò».

E sul rischio che i dilettati spostino l’ago della bilancia verso Abete: «L’altro candidato è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti ed è naturale che larga parte della sua associazione lo sostenga. Per storia e credibilità credo però che Malagò potrà avere dei consensi anche nella LND».

Infine, un commento sulla vittoria dello scudetto dell’Inter: «Hanno meritato. Avevano fatto un gran campionato, alla società va il merito di essere rimasta costante negli anni al vertice del calcio italiano ed europeo, dove l’Inter ha giocato due finali di Champions League, consentendoci di tenere l’Italia in alto nelle competizioni continentali».

 

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