Venezia, idea Artistico per la Serie A

Dopo aver raggiunto la matematica certezza della promozione in Serie A, il Venezia inizia a muoversi sul mercato in cerca di rinforzi da mettere a disposizione di mister Stroppa in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da “La Nuova Venezia”, i lagunari avrebbero messo nel mirino il Gabriele Artistico, centravanti che quest’anno ha fatto molto bene con lo Spezia, mettendo a segno 12 gol e un assist.





L’attaccante è però attualmente di proprietà della Lazio, con il presidente Claudio Lotito che pensa seriamente di versare i 500mila euro necessari per riportarlo in biancoceleste, rendendo l’operazione più complessa.