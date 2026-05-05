Gazzetta dello Sport: “Serie B, lotta salvezza: quattro squadre, un solo obiettivo. Tutti gli scenari degli ultimi 90 minuti”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
Palermo Bari 1-0 (35) longo

A novanta minuti dalla fine, la corsa salvezza in Serie B è un intreccio di incastri, speranze e scontri diretti. Come analizza Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, sono rimaste in quattro a giocarsi tutto: Empoli, Südtirol, Entella e Bari. Due si salveranno direttamente, una passerà dai playout e una rischia la retrocessione.

Empoli, destino nelle proprie mani (ma non solo)


L’Empoli parte leggermente avanti, appaiato al Südtirol a quota 40 ma con una migliore differenza reti. Dopo il successo contro l’Avellino, la squadra di Caserta ha interrotto un periodo complicato.

Secondo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport:

Con una vittoria è salva
Con un pareggio deve sperare che Südtirol o Entella non vincano
Con una sconfitta rischia seriamente

Attenzione agli incastri: i toscani sono avanti sul Bari, ma sotto negli scontri diretti con l’Entella e, in un eventuale arrivo a quattro, sarebbero ultimi.

Südtirol, serve una scossa

Il Südtirol arriva da tre sconfitte consecutive e ha riaperto un discorso che sembrava chiuso. Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la sensazione è che la squadra abbia “staccato la spina” troppo presto.

Contro una Juve Stabia già proiettata ai playoff:

Una vittoria rimetterebbe tutto a posto
Negli incastri a tre può salvarsi
È avanti sul Bari, ma non sull’Empoli
Entella, tutto passa dalla Carrarese

L’Entella è a quota 39 e oggi occupa la posizione playout. Ma il margine è minimo.

Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport:

Deve vincere e sperare
Agganciando Empoli e Südtirol a 40 sarebbe salva (vantaggio negli scontri diretti)
Se le due davanti vincono, anche i tre punti potrebbero non bastare

Sfida contro la Carrarese tutt’altro che semplice, nonostante le diverse motivazioni.

Bari, tra speranza e paura

Il Bari è a 37 e parte più indietro, ma non è ancora fuori dai giochi.

Secondo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport:

Deve prima di tutto non perdere a Catanzaro
Con una vittoria può sperare in combinazioni clamorose
Negli scontri diretti è sotto con Empoli e Südtirol, ma sopra l’Entella

Nel peggiore dei casi, restano i playout, già vinti due anni fa contro la Ternana.

Ultimi 90 minuti: tutto aperto

La corsa salvezza è un puzzle complicato, dove ogni risultato può cambiare la classifica in pochi minuti.

Empoli e Südtirol partono avanti, Entella insegue, Bari spera.

Venerdì sera arriveranno i verdetti: tra salvezza diretta, playout e retrocessione, sarà una notte da dentro o fuori.

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