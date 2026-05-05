Gazzetta dello Sport: “Serie B, lotta salvezza: quattro squadre, un solo obiettivo. Tutti gli scenari degli ultimi 90 minuti”
A novanta minuti dalla fine, la corsa salvezza in Serie B è un intreccio di incastri, speranze e scontri diretti. Come analizza Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, sono rimaste in quattro a giocarsi tutto: Empoli, Südtirol, Entella e Bari. Due si salveranno direttamente, una passerà dai playout e una rischia la retrocessione.
Empoli, destino nelle proprie mani (ma non solo)
L’Empoli parte leggermente avanti, appaiato al Südtirol a quota 40 ma con una migliore differenza reti. Dopo il successo contro l’Avellino, la squadra di Caserta ha interrotto un periodo complicato.
Secondo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport:
Con una vittoria è salva
Con un pareggio deve sperare che Südtirol o Entella non vincano
Con una sconfitta rischia seriamente
Attenzione agli incastri: i toscani sono avanti sul Bari, ma sotto negli scontri diretti con l’Entella e, in un eventuale arrivo a quattro, sarebbero ultimi.
Südtirol, serve una scossa
Il Südtirol arriva da tre sconfitte consecutive e ha riaperto un discorso che sembrava chiuso. Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la sensazione è che la squadra abbia “staccato la spina” troppo presto.
Contro una Juve Stabia già proiettata ai playoff:
Una vittoria rimetterebbe tutto a posto
Negli incastri a tre può salvarsi
È avanti sul Bari, ma non sull’Empoli
Entella, tutto passa dalla Carrarese
L’Entella è a quota 39 e oggi occupa la posizione playout. Ma il margine è minimo.
Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport:
Deve vincere e sperare
Agganciando Empoli e Südtirol a 40 sarebbe salva (vantaggio negli scontri diretti)
Se le due davanti vincono, anche i tre punti potrebbero non bastare
Sfida contro la Carrarese tutt’altro che semplice, nonostante le diverse motivazioni.
Bari, tra speranza e paura
Il Bari è a 37 e parte più indietro, ma non è ancora fuori dai giochi.
Secondo Nicola Binda della Gazzetta dello Sport:
Deve prima di tutto non perdere a Catanzaro
Con una vittoria può sperare in combinazioni clamorose
Negli scontri diretti è sotto con Empoli e Südtirol, ma sopra l’Entella
Nel peggiore dei casi, restano i playout, già vinti due anni fa contro la Ternana.
Ultimi 90 minuti: tutto aperto
La corsa salvezza è un puzzle complicato, dove ogni risultato può cambiare la classifica in pochi minuti.
Empoli e Südtirol partono avanti, Entella insegue, Bari spera.
Venerdì sera arriveranno i verdetti: tra salvezza diretta, playout e retrocessione, sarà una notte da dentro o fuori.