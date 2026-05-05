Giornale di Sicilia: “Conca d’Oro, pronta la piscina “gemella”. Olimpica rinviata a settembre”

Palermo ritrova una nuova vasca, ma per la riapertura dell’Olimpica servirà ancora tempo. Come riportato dal Giornale di Sicilia, è stato completato il cantiere della piscina “gemella” realizzata alla Conca d’Oro dall’immobiliare Malu, pronta alla consegna già da domani.

Secondo il Giornale di Sicilia, l’impianto sarà parzialmente a disposizione della città e del Comune, con due mezze giornate settimanali dedicate agli utenti e alle squadre che frequentavano la piscina di viale del Fante, attualmente chiusa per lavori.





Restano da definire le modalità di utilizzo e le priorità di accesso, che verranno chiarite dopo la cerimonia di inaugurazione. La struttura, voluta da Andrea Zamparini, figlio dell’ex presidente rosanero, rappresenta un primo passo per alleviare i disagi legati alla chiusura dell’impianto comunale.

Come evidenzia il Giornale di Sicilia, l’apertura della nuova vasca segna la conclusione della prima fase del progetto condiviso con l’amministrazione Lagalla per compensare l’assenza della piscina olimpionica.

Niente riapertura a giugno: secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, la pausa estiva servirà a completare i lavori, con l’obiettivo di riaprire l’impianto a settembre, come spiegato dall’assessore allo Sport Alessandro Anello.

Il centro sportivo di Fondo Raffo, vicino allo Zen, sarà comunque utilizzato secondo gli accordi tra pubblico e privato, contribuendo ad ampliare l’offerta in una città dove la domanda di spazi per il nuoto supera da tempo la disponibilità.

Una soluzione temporanea ma importante, perché – sottolinea il Giornale di Sicilia – la nuova piscina consentirà comunque di offrire più servizi in attesa della piena riapertura dell’Olimpica.