Venezia-Palermo: il “Penzo” è già sold out

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
penzo (1)

In vista del match di venerdi sera al tra Palermo e Venezia, come comunicato dal club veneto, è già sold out lo stadio Penzo, dopo poche ore dal via della prevendita dei biglietti.

Dopo aver conquistato la promozione in Serie A nella sfida contro lo Spezia, l’entusiasmo nel capoluogo veneto è salito alle stelle, con il pubblico che vuole festeggiare il ritorno nella massima serie dei lagunari. Inoltre, gli arancioneroverdi vogliono mettere la ciliegina sulla torta, difendendo la prima posizione in classifica dal Frosinone a -1.


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