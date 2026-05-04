Palermo, ripresa la preparazione a Torretta: lavoro aerobico in vista del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
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È ripresa questo pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo agli ordini di Filippo Inzaghi, in vista della prossima gara esterna contro il Venezia.

Come comunicato dal club rosanero, la seduta si è aperta con una fase di riscaldamento, seguita da un’esercitazione sul possesso palla e da una partita a metà campo. L’allenamento si è concluso con un lavoro aerobico.


Il Palermo entra così nel vivo della settimana che porterà all’ultima giornata di campionato, con l’obiettivo di arrivare al meglio all’appuntamento del Penzo prima dei playoff.

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