Serie B, stretta sulle trasferte: restrizioni per diverse tifoserie nell’ultima giornata

Torna in campo la Serie B e con essa anche le misure di sicurezza legate alle gare considerate a rischio. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti indicato una serie di restrizioni per alcune partite dell’8 maggio, limitando la presenza dei tifosi ospiti in diversi stadi.

Le decisioni dell’Osservatorio





Le disposizioni, che saranno adottate in sede di GOS (Gruppo Operativo Sicurezza), riguardano in particolare le sfide con maggiori criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Per Südtirol-Juve Stabia, la vendita dei biglietti per i residenti in Campania sarà consentita esclusivamente nel settore ospiti e solo per i possessori della fidelity card del club campano. Previsto inoltre un rafforzamento dei controlli e del servizio di stewarding.

Misure ancora più stringenti per Reggiana-Sampdoria: settore ospiti riservato ai soli possessori di fidelity Sampdoria (sottoscritta entro il 30 marzo 2026), mentre negli altri settori potranno accedere solo i residenti nella provincia di Reggio Emilia o i tifosi fidelizzati della Reggiana. Biglietti acquistabili esclusivamente online e non cedibili.

Per Avellino-Modena, i tifosi residenti nella provincia di Modena potranno acquistare tagliandi solo per il settore ospiti a loro dedicato, con controlli rafforzati agli ingressi.

In Entella-Carrarese, limitazioni per i residenti nella provincia di Massa-Carrara, che potranno accedere soltanto al settore ospiti. Anche in questo caso è prevista l’incedibilità dei biglietti e un incremento delle misure di sicurezza.

Trasferte vietate e situazioni da definire

Non mancano anche i divieti totali: per l’ultimo turno sono state vietate le trasferte ai tifosi dello Spezia a Pescara e a quelli dell’Empoli a Monza.

Resta invece ancora in fase di valutazione la posizione dei tifosi del Palermo per la trasferta di Venezia, che potrebbe essere soggetta a ulteriori restrizioni.

Venezia-Palermo, prevendita al via: settore ospiti fermo in attesa di Questura e GOS