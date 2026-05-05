Corriere dello Sport: “Serie B, corsa folle all’ultimo posto playoff: cinque squadre per un posto, tutte le combinazioni”

A novanta minuti dalla fine della stagione regolare, la Serie B entra nella sua fase più incerta. Come sottolinea Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, è già definito il quadro del primo turno playoff: Modena (6ª) contro Juve Stabia (7ª) e Catanzaro (5ª) contro l’8ª classificata. Ed è proprio l’ultimo posto disponibile a tenere banco.

Bagarre a quota 46: Avellino avanti





In corsa per l’ottavo posto ci sono Avellino, Cesena e Mantova a quota 46, con Carrarese e Sampdoria a inseguire a 44.

Al momento, evidenzia Pierluigi Capuano del Corriere dello Sport, l’Avellino è virtualmente dentro grazie alla classifica avulsa:

Avellino 7 punti

Cesena 6

Mantova 4

Se le tre dovessero chiudere appaiate, sarebbero gli irpini a sfidare il Catanzaro.

Negli eventuali arrivi a due:

Avellino-Mantova: avanti Avellino

Avellino-Cesena: avanti Cesena

Mantova-Cesena: avanti Mantova

Samp e Carrarese: serve un incastro perfetto

Per Sampdoria e Carrarese il margine di errore è nullo: devono vincere e sperare che nessuna delle squadre a 46 faccia altrettanto.

Secondo quanto analizzato da Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport:

Se perdono tutte le squadre a 46, la Carrarese sarebbe ai playoff

Se Samp e Carrarese vincono e una delle tre a 46 pareggia, si aprono scenari a tre squadre

In uno di questi casi:

Avellino, Carrarese e Samp a 6 punti → Carrarese avanti per differenza reti

Possibili incastri a quattro e addirittura a cinque

La complessità cresce ulteriormente con i possibili arrivi a quattro squadre:

Senza Cesena: Avellino ai playoff

Senza Mantova: Cesena qualificato

Senza Avellino: Mantova avanti (grazie agli scontri diretti)

Ma lo scenario più estremo è quello a cinque squadre a quota 47. In questo caso, sottolinea ancora Pierluigi Capuano del Corriere dello Sport, la classifica avulsa premierebbe:

Cesena 14

Avellino 13

Mantova 12

Carrarese 9

Sampdoria 7

Il peso del calendario

Non solo numeri, ma anche incroci. Le avversarie dell’ultima giornata potrebbero fare la differenza:

Avellino contro un Modena già certo del sesto posto

Cesena contro un Padova già salvo

Mantova contro il Frosinone in piena corsa promozione

Carrarese contro l’Entella

Sampdoria contro la Reggiana

Come evidenzia Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, il calendario potrebbe incidere in maniera decisiva sugli equilibri finali.

Un dettaglio che pesa

Tra Avellino e Cesena, in caso di arrivo a pari punti, potrebbe risultare decisivo un episodio preciso: il gol segnato da Olivieri nello scontro diretto. Un dettaglio che rischia di trasformarsi in un macigno nella corsa playoff.

Tutto in 90 minuti

La corsa all’ottavo posto è un intreccio di risultati, scontri diretti e combinazioni. Venerdì sera ogni scenario potrà cambiare in pochi minuti.

La Serie B, ancora una volta, si conferma il campionato più imprevedibile.