Corriere dello Sport: “Serie B, corsa folle all’ultimo posto playoff: cinque squadre per un posto, tutte le combinazioni”
A novanta minuti dalla fine della stagione regolare, la Serie B entra nella sua fase più incerta. Come sottolinea Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, è già definito il quadro del primo turno playoff: Modena (6ª) contro Juve Stabia (7ª) e Catanzaro (5ª) contro l’8ª classificata. Ed è proprio l’ultimo posto disponibile a tenere banco.
Bagarre a quota 46: Avellino avanti
In corsa per l’ottavo posto ci sono Avellino, Cesena e Mantova a quota 46, con Carrarese e Sampdoria a inseguire a 44.
Al momento, evidenzia Pierluigi Capuano del Corriere dello Sport, l’Avellino è virtualmente dentro grazie alla classifica avulsa:
Avellino 7 punti
Cesena 6
Mantova 4
Se le tre dovessero chiudere appaiate, sarebbero gli irpini a sfidare il Catanzaro.
Negli eventuali arrivi a due:
Avellino-Mantova: avanti Avellino
Avellino-Cesena: avanti Cesena
Mantova-Cesena: avanti Mantova
Samp e Carrarese: serve un incastro perfetto
Per Sampdoria e Carrarese il margine di errore è nullo: devono vincere e sperare che nessuna delle squadre a 46 faccia altrettanto.
Secondo quanto analizzato da Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport:
Se perdono tutte le squadre a 46, la Carrarese sarebbe ai playoff
Se Samp e Carrarese vincono e una delle tre a 46 pareggia, si aprono scenari a tre squadre
In uno di questi casi:
Avellino, Carrarese e Samp a 6 punti → Carrarese avanti per differenza reti
Possibili incastri a quattro e addirittura a cinque
La complessità cresce ulteriormente con i possibili arrivi a quattro squadre:
Senza Cesena: Avellino ai playoff
Senza Mantova: Cesena qualificato
Senza Avellino: Mantova avanti (grazie agli scontri diretti)
Ma lo scenario più estremo è quello a cinque squadre a quota 47. In questo caso, sottolinea ancora Pierluigi Capuano del Corriere dello Sport, la classifica avulsa premierebbe:
Cesena 14
Avellino 13
Mantova 12
Carrarese 9
Sampdoria 7
Il peso del calendario
Non solo numeri, ma anche incroci. Le avversarie dell’ultima giornata potrebbero fare la differenza:
Avellino contro un Modena già certo del sesto posto
Cesena contro un Padova già salvo
Mantova contro il Frosinone in piena corsa promozione
Carrarese contro l’Entella
Sampdoria contro la Reggiana
Come evidenzia Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, il calendario potrebbe incidere in maniera decisiva sugli equilibri finali.
Un dettaglio che pesa
Tra Avellino e Cesena, in caso di arrivo a pari punti, potrebbe risultare decisivo un episodio preciso: il gol segnato da Olivieri nello scontro diretto. Un dettaglio che rischia di trasformarsi in un macigno nella corsa playoff.
Tutto in 90 minuti
La corsa all’ottavo posto è un intreccio di risultati, scontri diretti e combinazioni. Venerdì sera ogni scenario potrà cambiare in pochi minuti.
La Serie B, ancora una volta, si conferma il campionato più imprevedibile.