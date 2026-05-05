Corriere dello Sport: “Palermo, turnover e prove playoff a Venezia. Inzaghi valuta le alternative”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
palermo catanzaro 3-2 (104)

Il Palermo guarda già ai playoff, ma prima c’è l’ultima tappa della regular season contro il Venezia. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la sfida del “Penzo”, pur senza valore di classifica per i rosanero, rappresenta un passaggio strategico in vista degli spareggi promozione.

Secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, Inzaghi sfrutterà la gara contro i lagunari come un laboratorio tattico, puntando su un ampio turnover per gestire le energie e valutare le alternative in vista delle partite ravvicinate dei playoff.


Come già accaduto contro il Catanzaro, spazio quindi a chi ha trovato meno minutaggio. Una vetrina importante per diversi giocatori che avranno l’occasione di mettere in discussione le gerarchie e offrire nuove soluzioni al tecnico rosanero.

Attenzione particolare alla gestione dei diffidati. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il capitano Bani è a rischio squalifica e, considerando che le diffide verranno azzerate dopo l’ultima giornata, difficilmente sarà impiegato. Diverso il discorso per Magnani e Bereszynski, anche loro diffidati ma bisognosi di minuti, con entrambi candidati a partire titolari.

Bereszynski, in particolare, rappresenta una risorsa preziosa per la sua duttilità, potendo agire sia da braccetto di destra nella difesa a tre sia da esterno a tutta fascia. Buone indicazioni sono arrivate anche da Vasic, che si candida per una maglia dal primo minuto, soprattutto in considerazione dell’assenza dello squalificato Gyasi.

Sulla trequarti dovrebbe essere confermato Johnsen, mentre Giovane, altro profilo in crescita, punta a ritagliarsi spazio in mediana.

Intanto, come riportato ancora da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, ieri a Torretta è ripresa la preparazione: lavoro sul possesso palla, partita a metà campo e seduta aerobica per avvicinarsi al meglio all’ultimo impegno prima dei playoff.

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