Palermo, sfida di tiri al volo tra Palumbo e Ranocchia (video)

Un confronto inedito quello al centro sportivo di Torretta tra Palumbo, Ranocchia e il noto influencer Carlos Mitas. I tre si sono sfidati a torretta in una challenge sui tiri al volo, terminata tra risate e amichevoli prese in giro.

Alla fine, più che il risultato, ha vinto lo spettacolo. Un momento di leggerezza che ha mostrato il lato più creativo del calcio, ricordando come anche i gesti più semplici possano trasformarsi in puro divertimento quando c’è talento in campo.





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