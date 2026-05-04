Palermo, sfida di tiri al volo tra Palumbo e Ranocchia (video)

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
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Un confronto inedito quello al centro sportivo di Torretta tra Palumbo, Ranocchia e il noto influencer Carlos Mitas. I tre si sono sfidati a torretta in una challenge sui tiri al volo, terminata tra risate e amichevoli prese in giro.

Alla fine, più che il risultato, ha vinto lo spettacolo. Un momento di leggerezza che ha mostrato il lato più creativo del calcio, ricordando come anche i gesti più semplici possano trasformarsi in puro divertimento quando c’è talento in campo.


 

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