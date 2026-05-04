Roma-Fiorentina, striscione per la piccola Alessia dai tifosi giallorossi

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 4, 2026
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Un gesto di grande umanità quello dei tifosi della Roma durante il match tra gli uomini di Gasperini e la Fiorentina. Con uno striscione in Curva Sud, i sostenitori hanno voluto dare il loro sostegno alla piccola Alessia.

“Dai Alessia, non mollare” l’incoraggiamento degli ultras romani alla bambina, che negli ultimi giorni sta lottando per la sua vita. Una partita importantissima, che Alessia proverà a vincere con tutte le sue forze e con il sostegno di tutti.


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