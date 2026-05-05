Champions League: Arsenal avanti 1-0 sull’Atletico Madrid all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 5, 2026
arsenal

Il primo tempo della semifinale di ritorno di UEFA Champions League tra Arsenal e Atlético Madrid si chiude sull’1-0 in favore dei londinesi, al termine di una frazione intensa e ricca di episodi.

La gara si apre con ritmi alti e diversi duelli fisici, con gli ospiti che provano a rendersi pericolosi soprattutto con Antoine Griezmann e Julián Álvarez, senza però trovare precisione sotto porta. L’Arsenal risponde con il possesso palla e alcune conclusioni dalla distanza, tra cui quella di Riccardo Calafiori terminata alta.


Con il passare dei minuti i padroni di casa aumentano la pressione: Declan Rice guida la manovra, mentre Leandro Trossard sfiora il vantaggio con un tiro insidioso, neutralizzato da Jan Oblak. Proteste anche per un contatto in area proprio su Trossard, ma l’arbitro lascia proseguire.

Il match si sblocca al 44’: dopo una respinta corta di Oblak, è Bukayo Saka il più rapido ad avventarsi sul pallone e a depositarlo in rete per l’1-0. Nel recupero non accade altro e il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con l’Arsenal in vantaggio e con l’inerzia della partita dalla propria parte.

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