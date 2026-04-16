Europa League: disastro Bologna. Aston Villa, Nottingham e Braga raggiungono il Friburgo in Semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
bologna

Appena conclusi i quarti di finale di Europa League: il Bologna non tenta neanche l’impresa di ribaltare il risultato dell’andata, i Villain chiudono la gara già nel primo tempo e passano il turno. Il Porto di Farioli non riesce a pareggiare e tentare i supplementari: passa il Nottingham. Impresa del Braga che, sotto 2-1 nel primo tempo, ribalta la gara con tre reti in 25 minuti della seconda frazione di gioco, portandosi sul 2-4 finale e volando al prossimo turno.

Aston Villa-Bologna 4-0
Nottingham Forest-Porto 1-0
Real Betis-Braga 2-4


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