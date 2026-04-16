Reggiana, nessun provvedimento su Portanova

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (91) ranocchia Portanova

Reggiana, nessuna decisione su Portanova dopo la sentenza d’Appello

La Reggiana mantiene una linea di assoluta cautela sul caso Manolo Portanova, dopo che la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo.


Come riportato da “Reggionline.com” la società emiliana, al momento, non ha adottato provvedimenti disciplinari nei confronti del giocatore, preferendo attendere l’esito definitivo dell’iter giudiziario. Il prossimo passaggio sarà il ricorso in Cassazione, al quale Portanova farà appello per ribaltare la sentenza.

Nel frattempo, il centrocampista resta a disposizione dell’allenatore, salvo eventuali decisioni di natura tecnica. Una scelta che riflette la volontà del club di non esporsi ulteriormente in una vicenda ancora aperta. Il calciatore, all’uscita dall’udienza, ha manifestato tutta la sua amarezza, definendo la decisione “assurda” e ribadendo con fermezza la propria innocenza. Il calciatore ha parlato di una situazione che dura da anni e che sta segnando profondamente la sua vita, sia personale che professionale, sottolineando la volontà di continuare a lottare fino alla fine per difendersi e tornare a concentrarsi sulla carriera sportiva.

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