Conference League: pari all’intervallo tra Fiorentina e Crystal Palace. Avanti Aek e Strasburgo. I risultati parziali
Terminano i primi tempi dei quarti di finale di Conference League. L’AEK Atene prova la rimonta sul Rayo Vallecano, portandosi sul 2-0 al termine della prima frazione. La Fiorentina blocca sul pareggio, per il momento inutile, il Crystal Palace. Rimonta completa dello Strasburgo, che ribalta il 2-0 dell’andata contro il Mainz e mostra la giusta mentalità per affrontare il secondo tempo.
AEK – Vallecano 2-0
Fiorentina-Crystal Palace 1-1
Strasburgo – Magonza 2-0