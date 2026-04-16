Europa League: Bologna sotto di tre gol al Villa Park. Conducono Betis e Nottingham. I risultati parziali

Sono appena terminati i primi tempi dei quarti di finale di Europa League. Al Villa Park sono i villain a fare la partita sul Bologna di Vincenzo Italiano con un netto 3-0 emiliani dunque già con un piede nella fossa. A Nottingham il Porto deve fare i conti con l’espulsione di Bednarek ed il vantaggio di Gibbs-White che porta in questo momento i suoi in semifinale. Combattuta la gara tra Betis e Braga con gli spagnoli in vantaggio per 2-1.

Aston Villa – Bologna 3-0

Betis – Braga 2-1

Nottingham- FC Porto 1- 0