Tragedia Manninger, l’agente storico: «Sono devastato, era un ragazzo meraviglioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
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Una tragedia ha colpito il mondo del calcio: Alexander Manninger è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato travolto da un treno nei pressi della fermata di Pabing, intorno alle 8.20, come riportato dalla Bild. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori, intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente.

Profondo il cordoglio di chi lo ha conosciuto da vicino, come il suo storico agente Franco Granello, che lo ha seguito per 15 anni durante la sua carriera. Il procuratore ha espresso tutto il suo dolore ai microfoni di Tuttosport, ricordandolo come un professionista esemplare e una persona straordinaria: «La perdita di Alex mi devasta. Abbiamo lavorato insieme 15 anni. L’antitesi del calciatore medio di oggi. Puntuale, serio, preciso, corretto, serio, professionale all’eccesso. Un ragazzo meraviglioso. Non riesco a crederci».


Parole cariche di emozione e incredulità, sottolineate anche da un ricordo personale che rende ancora più difficile accettare quanto accaduto: «Non riesco a capire, era uno che per attraversare la strada guardava a destra e sinistra duecento volte».

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