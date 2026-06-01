Benevento, Artistico nel mirino: il club sogna il colpo per l’attacco
Dopo il ritorno in Serie B grazie alla vittoria del Girone C di Serie C, il Benevento è già al lavoro per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi di mercato della società giallorossa spunta il nome di Gabriele Artistico.
Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centravanti di proprietà della Lazio sarebbe uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza sannita. L’attaccante potrebbe infatti tornare in Serie B per proseguire il proprio percorso di crescita e il Benevento valuta la possibilità di avviare una trattativa nelle prossime settimane.
Artistico arriva da una stagione positiva a livello personale con lo Spezia, dove ha messo in mostra le proprie qualità nonostante la retrocessione del club ligure. Nel suo percorso figurano anche esperienze importanti in cadetteria, che lo rendono un profilo particolarmente interessante per il progetto tecnico dei giallorossi.