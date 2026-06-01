Benevento, Artistico nel mirino: il club sogna il colpo per l’attacco

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
artistico.51251

Dopo il ritorno in Serie B grazie alla vittoria del Girone C di Serie C, il Benevento è già al lavoro per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi di mercato della società giallorossa spunta il nome di Gabriele Artistico.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centravanti di proprietà della Lazio sarebbe uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza sannita. L’attaccante potrebbe infatti tornare in Serie B per proseguire il proprio percorso di crescita e il Benevento valuta la possibilità di avviare una trattativa nelle prossime settimane.


Artistico arriva da una stagione positiva a livello personale con lo Spezia, dove ha messo in mostra le proprie qualità nonostante la retrocessione del club ligure. Nel suo percorso figurano anche esperienze importanti in cadetteria, che lo rendono un profilo particolarmente interessante per il progetto tecnico dei giallorossi.

Altre notizie

Massimo Donati

Sudtirol, Donati tra i candidati per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
reggina-taibi-massimo-conferenza-5-800x533

Taibi: «Il Palermo ha sbagliato la partita più importante della stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (148) tifosi

Lega B, i numeri dei playoff: 116 mila spettatori negli stadi

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
bedin

Serie B, Bedin: «Playoff formula vincente, ma valuteremo possibili correttivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
palermo frosinone 0-0 (61) Brunori Ranocchia

Il Secolo: “Rivoluzione Samp, Brunori non sarà riscattato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Screenshot 2026-06-01 091355

Tuttosport: “Anche il Padova vuole lottare per la Serie A. Nuovo budget per il prossimo campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

Tuttosport: “Per Trimboli e Martinelli partono le aste. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
corsi_fabrizio (1)

Gazzetta dello Sport: “Empoli, vicina la cessione societaria”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
binda

Gazzetta dello Sport: “Serie B, le grandi manovre sono iniziate. Palermo punta sulla continuità, cambia mezza categoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
ciro_polito_3

Corriere dello Sport: “Catanzaro, sirene dalla Serie A: Aquilani, Polito e Morganti possono salutare”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Serie B, Daffara verso la Serie A: l’Avellino valuta Martinelli. Movimenti tra Padova, Samp e Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
PALERMO MANTOVA PALUMBO

Corriere dello Sport: “Palermo, Palumbo resta il perno di Inzaghi. Ma si cerca un’alternativa”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026

Ultimissime

artistico.51251

Benevento, Artistico nel mirino: il club sogna il colpo per l’attacco

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Massimo Donati

Sudtirol, Donati tra i candidati per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
reggina-taibi-massimo-conferenza-5-800x533

Taibi: «Il Palermo ha sbagliato la partita più importante della stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
maggione

Palermo, mercoledì l’inaugurazione del primo campo di calcetto del progetto “Palermo in the Community”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (148) tifosi

Lega B, i numeri dei playoff: 116 mila spettatori negli stadi

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026