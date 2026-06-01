Tuttosport: “Anche il Padova vuole lottare per la Serie A. Nuovo budget per il prossimo campionato”

La prossima Serie B ritroverà una delle rivalità più sentite del calcio italiano: Padova e Vicenza tornano a incrociarsi in cadetteria, riportando in scena un derby che negli ultimi anni aveva animato la Serie C. Una sfida che va ben oltre i 35 chilometri che separano le due città e che promette di diventare uno dei temi più affascinanti del prossimo campionato.

Come evidenzia Tuttosport, il Padova e il Vicenza arrivano a questo appuntamento attraverso percorsi molto diversi ma accomunati dalla voglia di ritagliarsi un ruolo da protagoniste.





Vicenza, la forza degli imbattibili

Secondo Tuttosport, il Vicenza si presenta ai nastri di partenza con credenziali importanti. La squadra guidata da Fabio Gallo ha dominato il campionato di Serie C conquistando la promozione con largo anticipo e costruendo la propria forza su una continuità di rendimento impressionante.

I biancorossi avevano già festeggiato il ritorno in Serie B lo scorso marzo, chiudendo una stagione caratterizzata da una sola sconfitta. Un dato che assume ancora più valore considerando che anche l’Entella di Gallo, l’anno precedente, aveva ottenuto la promozione con numeri simili.

Come sottolinea Tuttosport, sommando i due percorsi l’allenatore piemontese ha raggiunto una lunghissima serie di risultati utili consecutivi, ecco perché il Vicenza viene indicato come una delle neopromosse più attrezzate dell’intera categoria.

Padova, nuova proprietà e grandi ambizioni

Sul fronte biancoscudato, invece, la scorsa stagione è stata molto più complessa. Dopo la promozione ottenuta nel 2025 con il celebre sorpasso sul Vicenza nelle battute finali del campionato di Serie C, il Padova ha dovuto affrontare una stagione difficile.

Come ricorda Tuttosport, il cambio in panchina e l’arrivo di Roberto Breda hanno consentito alla squadra di evitare complicazioni maggiori e di chiudere il campionato a pochi punti dalla zona playoff.

La vera svolta, però, è arrivata fuori dal campo con il cambio di proprietà. L’ingresso di Alessandro Banzato ha aperto una nuova fase della storia biancoscudata e il club è pronto a investire per costruire una rosa più competitiva e ambiziosa.

Derby che vale doppio

La sfida tra Padova e Vicenza non sarà soltanto una questione di classifica. Come sottolinea Tuttosport, il derby veneto rappresenta una rivalità storica che coinvolge due piazze tra le più calorose e appassionate del panorama calcistico italiano.

Da una parte il Vicenza vuole confermare quanto di buono mostrato nella cavalcata vincente verso la Serie B; dall’altra il Padova punta a sfruttare la nuova proprietà e gli investimenti programmati per compiere un ulteriore salto di qualità.

La nuova Serie B ritrova così uno dei suoi confronti più affascinanti, destinato a catalizzare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.