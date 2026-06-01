Gazzetta dello Sport: “Empoli, vicina la cessione societaria”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 1, 2026
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Fabrizio Corsi taglia un traguardo storico. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Empoli ha celebrato i suoi 35 anni alla guida del club toscano, un primato che lo rende il dirigente più longevo tra Serie A e Serie B.

Un anniversario che arriva al termine di una stagione intensa, conclusa con una salvezza conquistata all’ultima giornata grazie al pareggio ottenuto sul campo del Monza. Un risultato che ha permesso agli azzurri di mantenere la categoria e guardare ora al futuro con maggiore serenità.


Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro societario dell’Empoli potrebbe presto conoscere sviluppi importanti. Sono infatti in corso le attività di due diligence con due soggetti interessati a entrare nel capitale del club. Le ipotesi sul tavolo sarebbero due: un affiancamento all’attuale proprietà oppure una possibile acquisizione della società.

La situazione è seguita con attenzione dalla dirigenza empolese, che sta valutando tutte le opzioni disponibili. La Gazzetta dello Sport sottolinea inoltre che, qualora le trattative non dovessero andare a buon fine, non sarebbe da escludere un ridimensionamento del progetto da parte dello stesso Corsi.

Le prossime settimane potrebbero quindi risultare decisive per il futuro dell’Empoli, chiamato a scegliere la strada migliore per garantire continuità e stabilità al club dopo una stagione conclusa con il raggiungimento dell’obiettivo salvezza.

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