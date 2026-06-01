Corriere dello Sport: “Palermo, vacanze e recuperi”

Archiviata la stagione, in casa Palermo è tempo di vacanze e programmazione. Come racconta il Corriere dello Sport, molti giocatori hanno lasciato la città subito dopo il rompete le righe andato in scena giovedì al Palermo CFA di Torretta, dove squadra e staff si sono salutati al termine dell’ultima seduta stagionale.

Per alcuni rosanero, però, la pausa servirà soprattutto a recuperare dagli acciacchi fisici accumulati nel finale di campionato. È il caso di Bani, costretto a saltare entrambe le semifinali playoff contro il Catanzaro, ma anche di Peda.





Il difensore polacco aveva lasciato il campo dolorante dopo appena 16 minuti della sfida di ritorno contro i calabresi al Barbera, facendo temere un infortunio più serio al ginocchio. Le verifiche effettuate successivamente hanno però escluso particolari complicazioni e il giocatore dovrebbe recuperare completamente attraverso un percorso fisioterapico durante l’estate.

Secondo il Corriere dello Sport, Peda sarà regolarmente a disposizione di Filippo Inzaghi per l’inizio della preparazione estiva, in programma dal 10 al 30 luglio a Santa Cristina in Val Gardena, sede scelta dal Palermo per il ritiro precampionato.

Dopo il lavoro in Trentino-Alto Adige, i rosanero voleranno in Australia per partecipare a un evento internazionale organizzato a Perth. L’appuntamento più atteso sarà l’amichevole contro la Juventus, in programma l’11 agosto all’Optus Stadium.

La prima gara ufficiale della nuova stagione dovrebbe invece disputarsi nel weekend del 16 agosto, quando il Palermo farà il proprio esordio in Coppa Italia sul campo del Lecce.