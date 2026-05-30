Giornale di Sicilia: “Magnani e Gyasi sotto osservazione: il Palermo valuta il futuro”

Tra le situazioni ancora aperte in casa Palermo ci sono anche quelle di Magnani e Gyasi. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si tratta di due casi differenti ma accomunati da una stagione che non ha pienamente soddisfatto le aspettative del club.

Per Magnani le valutazioni riguardano soprattutto il nuovo assetto tattico che Filippo Inzaghi intende adottare. Il possibile passaggio alla difesa a quattro impone riflessioni sulla composizione del reparto arretrato e sul ruolo che il centrale potrebbe ricoprire all’interno del nuovo progetto tecnico.





Diverso il discorso per Gyasi, arrivato la scorsa estate con il compito di garantire esperienza e profondità alla rosa. L’esterno ha alternato prestazioni positive ad altre meno incisive, senza riuscire a ritagliarsi un ruolo realmente centrale nel corso della stagione.

Secondo quanto riportato da Radicini sul Giornale di Sicilia, entrambi saranno oggetto di approfondite valutazioni nelle prossime settimane. Il Palermo non ha ancora preso decisioni definitive, ma non è escluso che possano aprirsi scenari di mercato qualora dovessero arrivare opportunità considerate vantaggiose per tutte le parti coinvolte.

La dirigenza rosanero continuerà quindi ad analizzare ogni situazione singolarmente prima di definire la rosa che dovrà affrontare il campionato 2026/27 con l’obiettivo dichiarato della promozione in Serie A.