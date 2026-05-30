Giornale di Sicilia: “Magnani e Gyasi sotto osservazione: il Palermo valuta il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
palermo empoli 3-2 (89) gyasi

Tra le situazioni ancora aperte in casa Palermo ci sono anche quelle di Magnani e Gyasi. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, si tratta di due casi differenti ma accomunati da una stagione che non ha pienamente soddisfatto le aspettative del club.

Per Magnani le valutazioni riguardano soprattutto il nuovo assetto tattico che Filippo Inzaghi intende adottare. Il possibile passaggio alla difesa a quattro impone riflessioni sulla composizione del reparto arretrato e sul ruolo che il centrale potrebbe ricoprire all’interno del nuovo progetto tecnico.


Diverso il discorso per Gyasi, arrivato la scorsa estate con il compito di garantire esperienza e profondità alla rosa. L’esterno ha alternato prestazioni positive ad altre meno incisive, senza riuscire a ritagliarsi un ruolo realmente centrale nel corso della stagione.

Secondo quanto riportato da Radicini sul Giornale di Sicilia, entrambi saranno oggetto di approfondite valutazioni nelle prossime settimane. Il Palermo non ha ancora preso decisioni definitive, ma non è escluso che possano aprirsi scenari di mercato qualora dovessero arrivare opportunità considerate vantaggiose per tutte le parti coinvolte.

La dirigenza rosanero continuerà quindi ad analizzare ogni situazione singolarmente prima di definire la rosa che dovrà affrontare il campionato 2026/27 con l’obiettivo dichiarato della promozione in Serie A.

Altre notizie

Palermo Reggiana 2-1 (180) vasic corona Veroli

Giornale di Sicilia: “Palermo, le ultime sul futuro di Corona e Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (101) gomes

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato parte dalle uscite: diversi addii già decisi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Serie B, valzer di ds e allenatori: la Samp saluta Mancini, Bonato verso Modena. Avellino scatenato sul mercato

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
palermo empoli 3-2 (93) magnani

Corriere dello Sport: “Palermo, quale futuro per Magnani?”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (144) LUND

Corriere dello Sport: “Palermo, Lund torna dal Colonia ma il futuro resta da decidere”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
di_nardo_IPA_pescara_copertina

Padova, caccia al bomber: Di Nardo resta il sogno, piace Moro

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
gilardino-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Pedullà: “Verona, D’Aversa e Gilardino in pole per la panchina. L’Hellas prepara la ripartenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (10) pohjanpalo

Palermo, Pohjanpalo eletto miglior rosanero della stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Palermo Carrarese 1-1 (30) lund

Palermo, ufficiale: il Colonia non riscatta Lund. Lo statunitense torna in rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Screenshot 2026-05-29 084838

Tuttosport: “Demme piace a Empoli e Cesena. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
palermo cremonese 2-3 (107) Brunori Gomes

Repubblica: “Palermo, è tempo di programmare: Osti al lavoro tra rinnovi, mercato e conferme”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (129) veroli

Giornale di Sicilia: “Palermo, Veroli e Bereszynski verso l’addio: il nuovo modulo cambia le strategie”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026

Ultimissime

palermo empoli 3-2 (89) gyasi

Giornale di Sicilia: “Magnani e Gyasi sotto osservazione: il Palermo valuta il futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (180) vasic corona Veroli

Giornale di Sicilia: “Palermo, le ultime sul futuro di Corona e Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (101) gomes

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato parte dalle uscite: diversi addii già decisi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
da23e8e85f

Corriere dello Sport: “Baldini scuote la nazionale. Niente multe: «Chi sbaglia, va a casa»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026
Screenshot 2026-05-30 063931

Corriere dello Sport: “Champions League, PSG-Arsenal: Luis Enrique cerca il bis, Arteta sogna la storia”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026