Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato parte dalle uscite: diversi addii già decisi”

Il nuovo Palermo prenderà forma anche attraverso una profonda opera di sfoltimento della rosa. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non sarà una rivoluzione totale, ma il club rosanero è pronto a intervenire con una serie di cessioni e mancati riscatti che cambieranno sensibilmente il volto della squadra affidata a Filippo Inzaghi.

L’obiettivo della società è costruire un organico più funzionale alle idee del tecnico, intervenendo in modo mirato senza stravolgere completamente la base che ha chiuso l’ultimo campionato. Per questo motivo il mercato in uscita rappresenterà uno dei primi passaggi della programmazione estiva.





Secondo quanto riportato da Radicini sul Giornale di Sicilia, alcuni addii sono già praticamente definiti. Lasceranno Palermo Alfred Gomis e Bartosz Bereszynski, entrambi in scadenza di contratto e destinati a proseguire altrove le rispettive carriere. Non verranno inoltre riscattati Davide Veroli e Samuel Giovane, che faranno ritorno ai club proprietari dei cartellini.

Situazione diversa per altri elementi della rosa che potrebbero partire in caso di offerte ritenute soddisfacenti. Tra questi figurano Alexis Blin e Claudio Gomes. Il centrocampista francese continua ad avere estimatori in patria, mentre per Gomes sarebbero stati registrati interessamenti anche dall’estero, in particolare dall’Inghilterra.