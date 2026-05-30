Corriere dello Sport: “Palermo, Lund torna dal Colonia ma il futuro resta da decidere”

Kristoffer Lund farà ritorno al Palermo dopo la stagione trascorsa in Bundesliga. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Colonia ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, cifra che avrebbe consentito al club rosanero di realizzare un’importante plusvalenza.

La decisione è stata ufficializzata dal club tedesco, che ha salutato il laterale mancino attraverso i propri canali. Lund, legato al Palermo da un contratto fino al 2028 dopo il rinnovo firmato la scorsa estate prima del trasferimento in Germania, rientrerà quindi in Sicilia. Tuttavia, la sua permanenza in rosanero appare tutt’altro che scontata.





Secondo quanto evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il futuro dello statunitense sarà uno dei temi che Carlo Osti affronterà nelle prossime settimane. Il mercato del Palermo passerà infatti anche dalla definizione delle corsie esterne e dalle scelte legate al nuovo sistema di gioco che Filippo Inzaghi intende adottare.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre un aspetto importante: Lund non rientra più nella categoria degli under. Arrivato a Palermo come giovane prospetto, oggi il classe 2002 ha 24 anni e andrebbe a occupare uno slot nella lista degli over, elemento che inevitabilmente influenzerà le valutazioni della società.

Paolo Vannini evidenzia sul Corriere dello Sport come il Palermo sia alla ricerca di una valida alternativa ad Augello, uno dei punti fermi della squadra e unico giocatore ad aver preso parte a tutte le 42 gare ufficiali della stagione. Proprio Lund, per caratteristiche e ruolo, rappresenterebbe una soluzione naturale, ma la situazione appare più complessa.

Il laterale americano, infatti, dopo aver disputato una stagione da protagonista in Bundesliga ambisce a trovare continuità e un ruolo da titolare. Inoltre continua ad avere estimatori sul mercato europeo, fattore che potrebbe aprire nuovi scenari già nelle prossime settimane.

Il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena sarà probabilmente il primo momento utile per capire quale sarà il destino di Lund. Il Palermo lo ritroverà in organico, ma tra esigenze tecniche, liste e ambizioni del giocatore, il suo futuro resta ancora tutto da scrivere.