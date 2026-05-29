Palermo, Pohjanpalo eletto miglior rosanero della stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 29, 2026
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Una grande stagione quella disputata dal centravanti del Palermo, Joel Pohjanpalo, che è stato eletto dai tifosi come miglior calciatore rosanero della stagione 2025/26.

Il bomber finlandese nel corso del campionato era stato votato come MVP del mese in due occasioni nel corso dell’anno. Grazie ai 25 gol realizzati, Pohjanpalo si è laureato capocannoniere del Campionato di Serie BKT 2025-2026, conquistando anche il Trofeo Pablito.


Una stagione da incorniciare per Pohjanpalo che, nonostante la mancata promozione in Serie A, ha dato tutto il suo contributo per consentire al Palermo di inseguire l’obiettivo fino alla fine.

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