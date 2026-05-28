Palermo, Joronen saluta la stagione: messaggio d’amore ai rosanero

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Palermo Juve Stabia 2-2 (102) joronen

Jesse Joronen rompe il silenzio sui social e lancia un messaggio che sa di ringraziamento, ma anche di legame profondo con Palermo e con il popolo rosanero.

Il portiere finlandese ha pubblicato un post su Instagram accompagnato da una foto di squadra e da parole cariche di affetto verso città, tifosi e ambiente rosanero dopo la conclusione della stagione.


«Ho visto delle aquile la scorsa estate! Voglio ringraziare tutti, dentro e fuori dal club, per il supporto e l’affetto che questa splendida città ci ha dimostrato durante tutta la stagione. Grazie di cuore», ha scritto Joronen.

Un messaggio che arriva mentre il Palermo continua a lavorare per il rinnovo del contratto del portiere finlandese, considerato una delle priorità del nuovo progetto tecnico targato Filippo Inzaghi.

Reduce da una stagione da protagonista assoluto tra clean sheet, parate decisive e leadership nello spogliatoio, Joronen è diventato uno dei punti di riferimento della squadra rosanero e uno dei giocatori più apprezzati dalla tifoseria.

Il post pubblicato dal numero uno finlandese ha immediatamente raccolto centinaia di reazioni da parte dei tifosi, che sperano di rivederlo ancora difendere la porta del Palermo anche nella prossima stagione.

 

 

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