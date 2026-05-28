Repubblica: “Il Palermo continua con Joronen. Accordo tra le parti, presto la firma”

Il Palermo vuole ripartire ancora da Jesse Joronen. Dopo una stagione da protagonista assoluto tra i pali rosanero, il portiere finlandese è diventato uno dei punti fermi del progetto tecnico che il City Football Group intende affidare nuovamente a Filippo Inzaghi. Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il club è pronto a riaprire il discorso per il rinnovo del contratto dopo che la mancata promozione in Serie A ha inevitabilmente modificato alcuni scenari.

Arrivato da svincolato all’inizio della scorsa stagione, Joronen ha saputo conquistarsi rapidamente il ruolo da titolare, spezzando anche la lunga serie di problemi che aveva colpito il reparto portieri rosanero dopo gli infortuni di Gomis e Bardi.





Secondo quanto riportato da Valerio Tripi per Repubblica Palermo, già a metà stagione il direttore sportivo Carlo Osti e il portiere finlandese avevano raggiunto un’intesa di massima per proseguire insieme in caso di promozione in Serie A. L’accordo avrebbe dovuto superare anche l’opzione inserita inizialmente nel contratto firmato dal giocatore.

La sconfitta contro il Catanzaro nella semifinale playoff ha però cambiato gli aspetti burocratici dell’operazione, senza intaccare la fiducia reciproca tra le parti. Repubblica Palermo evidenzia infatti come la volontà comune resti quella di continuare insieme il percorso verso la Serie A.

Joronen era tra i giocatori più convinti delle possibilità del Palermo di conquistare la promozione e proprio per questo, durante i colloqui di gennaio, non aveva preso in considerazione l’eventualità di restare in Serie B anche nella prossima stagione.

Nel frattempo il rendimento del portiere non è passato inosservato. Secondo Repubblica Palermo e Valerio Tripi, diversi club di Serie A avrebbero chiesto informazioni ai rappresentanti del giocatore, tra cui anche la Roma, interessata a Joronen per il ruolo di secondo portiere.

A Palermo, però, il finlandese sa di essere considerato il titolare indiscusso. Un ruolo conquistato sul campo grazie alle prestazioni, al carisma e alla leadership dimostrata nel corso della stagione.

Per il City Football Group e per Filippo Inzaghi, ripartire da Joronen rappresenta una delle priorità assolute nella costruzione del nuovo Palermo.