Messina attacca Schifani: «Sessanta milioni al Barbera? Palermo favorita»
Continua a far discutere lo stanziamento da 60 milioni di euro deciso dalla Regione Siciliana per il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Dopo l’annuncio del governo regionale, è arrivato anche il duro intervento del deputato nazionale Manlio Messina, ex esponente di Fratelli d’Italia.
Attraverso un post pubblicato sui social, Messina ha criticato apertamente la scelta della Regione, collegandola anche al recente caso Trapani Calcio.
«Dopo il caso Trapani Calcio con trecentomila euro dati alla società il cui consulente è, guarda caso, il figlio di Schifani, la Regione Siciliana ancora una volta stanzia sessanta milioni per lo stadio di Palermo», ha scritto il parlamentare.
Messina ha poi sollevato dubbi sulle modalità dello stanziamento e sulla gestione delle risorse pubbliche.
«Qual è la ragione questa volta che porta Schifani a favorire una città piuttosto che un’altra? Scopriremo qualche altro parente nella società del Palermo Calcio o solo becero campanilismo?», ha aggiunto.
Nel suo intervento, il deputato ha contestato anche l’assenza di una procedura pubblica legata al finanziamento.
«Come mai non procede con una gara pubblica? Ovviamente andrò fino in fondo a questa vicenda», ha concluso Messina.
Le dichiarazioni arrivano a pochi giorni dal via libera della giunta regionale alla rimodulazione dei fondi FSC destinati anche al progetto del nuovo Barbera, intervento che rientra nel piano da oltre 300 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio del Palermo in vista della candidatura italiana agli Europei del 2032.