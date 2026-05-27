Giornale di Sicilia: “Palermo, Joronen resta la priorità: Gomes e Blin verso l’addio”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 27, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (58) joronen

Il Palermo continua a lavorare sulle prime decisioni legate alla costruzione della rosa 2026/27 e uno dei temi principali riguarda la porta. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Jesse Joronen resta il profilo maggiormente gradito alla dirigenza rosanero, nonostante il mancato approdo in Serie A abbia inevitabilmente modificato alcuni scenari.

Il portiere finlandese aveva infatti impostato un discorso con il Palermo che sarebbe dovuto entrare concretamente nel vivo in caso di promozione. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il salto mancato ha rallentato le trattative ma non ha interrotto i contatti, che restano vivi e costantemente monitorati dalla società.


Parallelamente il club sta definendo anche alcune uscite. Gomis e Bereszynski, salvo sorprese, non verranno confermati nella prossima stagione. Il Giornale di Sicilia evidenzia inoltre come al momento siano ancora fermi anche i discorsi relativi ai rinnovi dei giocatori in scadenza nel 2027.

Tra i possibili partenti c’è soprattutto Claudio Gomes. Il futuro del centrocampista appare sempre più lontano dalla Sicilia e, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sul francese esistono già diversi interessamenti. Davanti a un’offerta ritenuta adeguata, il Palermo potrebbe decidere di lasciarlo partire nel corso dell’estate.

Situazione da monitorare anche per Blin. L’ex Lecce continua ad avere estimatori soprattutto in Francia e potrebbe diventare una delle operazioni in uscita del prossimo mercato. Il Palermo, infatti, sta valutando attentamente ogni posizione per alleggerire e rimodellare la rosa in base alle idee tattiche di Filippo Inzaghi.

Le prossime settimane saranno quindi decisive non soltanto per i nuovi acquisti, ma anche per capire quali giocatori continueranno a fare parte del progetto rosanero e quali invece saluteranno Palermo.

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